الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بايدن: جهاز الخدمة السرية الأميركي يحتاج إلى مساعدة إضافية

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، إن جهاز الخدمة السرية الأميركي يحتاج إلى مزيد من العناصر لأداء واجباته بعد ما بدت كأنها محاولة اغتيال ثانية تعرض لها المرشح الجمهوري دونالد ترمب.

 

وأضاف بايدن للصحافيين في البيت الأبيض: «أمر واحد أريد توضيحه، وهو أن الخدمة (السرية) تحتاج إلى مساعدة إضافية، وأعتقد أن الكونغرس يجب أن يستجيب لاحتياجاتها»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». أضاف: «أعتقد أننا قد نحتاج إلى مزيد من الأفراد».

 

وفي شأن ترمب، قال بايدن: «الحمد لله أن الرئيس (السابق) بخير»، بعد حادثة، الأحد، أطلق فيها جهاز الخدمة السرية النار على مسلح قبل اعتقاله في ملعب ترمب للغولف في فلوريدا.

 

وكان ترمب يمارس لعبة الغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا على مقربة من مقره في مارالاغو عندما رصد مطلق النار على مسافة منه. وهذه المرة الثانية خلال شهرين التي يتعرض فيها ترمب لتهديد مسلح؛ فقد أصيب الرئيس السابق بأذنه في 13 يوليو (تموز) في أثناء إلقائه كلمة خلال تجمع انتخابي في الهواء الطلق في بتلر بولاية بنسلفانيا.

 

 

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