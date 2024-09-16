مصرع عاملين اختناقا داخل خزان صرف صحي بالمنيا

شهدت مدينة العدوة شمال محافظة المنيا ، مصرع عاملان إختناقا داخل خزان صرف صحي ، حيث لقي عاملان مصرعهما ، فيما أصيب ثالث اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 ، متأثرين بإختناق داخل خزان صرف صحي محطة رفع قرية صفانية في العدوة ، أثناء القيام بأعمال الصيانة.

كان مدير أمن المنيا ، قد تلقى اخطارا من مدير مباحث المديرية، يفيد بمصرع عاملين، وإصابة ثالث باختناق، داخل خزان، محطة رفع صرف صحي قريه صفانية، وذلك أثناء القيام بأعمال الصيانة داخل الخزان، وانتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع عاملين داخل محطة رفع صرف صحي بالقرية، سقط بهم صندوق النجاة داخل خزان الصرف الصحي.

فيما أصيب ثالث، وتم نقله إلى مستشفى العدوة المركزي للعلاج، وكشف شهود عيان أن العمال اعتادت القيام بأعمال الصيانة الدورية ، وفي تلك المرة سقط بهم الصندوق المتحرك داخل الخزان، مما تسبب في مصرع اثنين وإصابة ثالث.، وتقوم فرق الحماية المدنية بمحاولة انتشال الجثتين، ووضعهم تحت تصرف النيابة العامة، وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.