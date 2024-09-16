سارة عصام تروج للجزء الجديد من "البحث عن علا": "سهى عائدة بمفاجآت جديدة"

روجت الفنانة سارة عصام للجزء الجديد من مسلسل "البحث عن علا" عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث شاركت جمهورها الفيديو الترويجي للعمل وعلّقت عليه قائلة: "انتظروا عودة سهى من جديد مع علا عبد الصبور، ومفاجآت كثيرة سنشاهدها معًا ابتداءً من يوم 26 سبتمبر الجاري".

تلقت سارة عصام إشادات واسعة خلال عرض الجزء الأول من المسلسل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عن دورها في شخصية "سهى"، ابنة خالة "هاني عادل"، طليق علا عبد الصبور. شخصية سهى كانت تتميز بالـ "aggressive" والمحبطة، لكنها لم تكن تحمل نوايا سيئة، وقد كان من بين أكثر التعليقات التي تلقتها: "أنها طبيعية وتجسد شخصية نراها في حياتنا اليومية".

يُعد مسلسل "البحث عن علا" أول تجربة تمثيلية لسارة عصام، حيث شاركت سابقًا في العديد من الورش الفنية مع كبار المدربين، وعلى رأسهم مروة جبريل، التي رشحتها للمشاركة في المسلسل بعد مقابلتها مع فريق العمل.

وكشفت النجمة هند صبري، موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، المقرر عرضه عبر منصة "نتفليكس"

النجمة هند صبري، عبر صفحتها في موقع "أكس"، كتبت: "أخيرًا علا رجعالنا من جديد.. الموسم الثاني من (البحث عن علا) يُعرض 26 سبتمبر حصريًا على نتفليكس".

الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، يشهد ظهور الفنان ظافر العابدين، والذي يُقدم شخصية "كريم عابد"

مسلسل "البحث عن علا"، بطولة هند صبري، ظافر العابدين، سوسن بدر، ندى موسى، محمود الليثي، وياسمينا العبد، عمر شريف، وأحمد طارق، وآيسل رمزي، من تأليف مها الوزير وإخراج هادي الباجوري.