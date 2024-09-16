جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية كشيك

نظمت إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشفى البيطري التعليمي بجامعة الزقازيق، اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٩/١٦، قافلة بيطرية لقرية كشيك مركز أبو حماد بالشرقية، ضمن فعاليات الخطة السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥، وتنفيذاً للبرامج الرئاسية لتنمية الريف المصرى.

نفذت القافلة تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد كلية الطب البيطري، وبمتابعة الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بمركز أبو حماد، حيث شارك فيها استشاريين وزملاء بالمستشفى البيطري التعليمي بقيادة الدكتور

يسرى عبد الفتاح عبد المقصود مدير المستشفى البيطري التعليمي، والدكتور إبراهيم الشبراوى شوالى، والدكتور أحمد علاء الدين أحمد صفوت.

وخلال أعمال القافلة، تم الكشف على ٢١٣ حالة حيوانات، و٢٠٩٦ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها، وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة، ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً، فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة " والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشي، وتنمية الثروة الحيوانية.

يشار إلى أن تنظيم القوافل البيطرية المجانية يأتي مطابقاً للخطة الإستراتيجية للكلية والجامعة كمتطلب لمعايير الجودة والاعتماد، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية، والأدوية اللازمة والتي تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية التي تعد مصدراً للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.