الحجر الزراعي يستقبل وفدا من ماليزيا تمهيدا لفتح أسواقها أمام صادرات مصر

فى اطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالعمل على فتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا الزراعية، استقبل الحجر الزراعي المصري وفدا من ماليزيا وذلك لمراجعة إجراءات الصحة النباتية تمهيدا لنفاذ المانجو المصرية إلى الأسواق الماليزية

واستهل الوفد زيارته بزيارة الحجر الزراعي المصري للاطلاع علي نظم الفحص والرقابة الحجرية حيث قام

د محمد المنسي رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي بالترحيب بالوفد وعرض الاجراءات المتخذة من الحجر الزراعي ، و توجه الوفد لزيارة أحد محطات التعبئة للمانجو حيث يستكمل الوفد باقي أيام الزيارات الي مزارع ومحطات التعبئة المعتمدة والمكودة من الحجر الزراعي وذلك لوضع ضوابط الصحة النباتية بنهاية الزيارة لتصدير المانجو الطازجة من مصر الي ماليزيا .

وتقدم الوفد والدكتور محمد المنسي بالشكر الي مسئولي الملفات بالصحة النباتية، و جهاز التمثيل التجاري المصري الذي قام بتنسيق الزيارة بالاضافة الي المجلس التصديري للحاصلات الزراعية .