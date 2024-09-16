تمويل 355 مشروع صغير فى قنا خلال 9 شهور

قال المهندس محمود العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر بمحافظة قنا، إنه منذ بداية العام الجاري تم تمويل عدد 4355 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة .

بإجمالي مبلغ 241 مليون و121 ألف و 813 جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأضاف "العماري" ، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 44 مشروعا صغيرا بإجمالي تمويل 74 مليون و181 ألف و428 جنيه ، وفرت 791 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 4311 مشروعا بتمويل قدره 166 مليون و940 ألف و385 جنيه، وفرت 10583 فرصة عمل،.

مشيرا إلي أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج ، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقة لشباب الخريجين .

تمويلات سابقة خلال العام الحالي:

وفي وقت سابق، أعلن رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة قنا، إنه منذ بداية العام الجاري تم تمويل عدد 3608 مشروعات من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 198 مليونًا و405 آلاف و390 جنيهًا من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف العماري، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 41 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 69 مليونًا و53 ألفًا و505 جنيهات، وفرت 737 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 3567 مشروعا بتمويل قدره 129 مليونًا و351 ألفًا و885 جنيهًا، وفرت 8144 فرصة عمل، مشيرا إلي أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين.

وفي يوليو الماضي، قال رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمحافظة قنا، إنه منذ بداية العام الجارى تم تمويل عدد 2857 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

وبيّن رئيس الفرع، أن إجمالي المبالغ وصل إلى 151 مليونًا و419 ألفًا و140 جنيهًا من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأضاف العمارى، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 37 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 61 مليون و181 ألف و255 جنيه ، وفرت 656 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 2820 مشروعا بتمويل قدره 90 مليونًا و237 ألفًا و885 جنيهًا، وفرت 5684 فرصة عمل.

ولفت مدير الفرع إلي أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين.ولفت مدير الفرع إلي أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين.

وفي مايو، الماضي، قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية إبريل تم تمويل عدد 2144 مشروعًا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

بإجمالي مبلغ 102 مليون و44 ألفًا و108 جنيهات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 31 مشروعًا صغير بإجمالي تمويل 46 مليون و321 ألفًا و223 جنيهًا، وفرت 501 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.