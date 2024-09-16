حزب الله يستهدف موقع المطلة ‏بالأسلحة الصاروخية

استهدف حزب الله بعد ظهر اليوم الاثنين، موقع المطلة ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وقال حزب الله : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (16:25) من بعد ظهر يوم الاثنين 16-09-2024 موقع المطلة ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

موقع الزاعورة

قصف حزب الله عصر اليوم مرابض مدفعية ‏الاحتلال الإسرائيلي، في موقع الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎)‌‏14:30) من بعد ظهر يوم الاثنين 16-09-2024 مرابض مدفعية ‏العدو الإسرائيلي في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.‏