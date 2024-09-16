حزب الله يستهدف موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية
استهدف حزب الله بعد ظهر اليوم الاثنين، موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
وقال حزب الله : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (16:25) من بعد ظهر يوم الاثنين 16-09-2024 موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
موقع الزاعورة
قصف حزب الله عصر اليوم مرابض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، في موقع الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.
وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة )14:30) من بعد ظهر يوم الاثنين 16-09-2024 مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.