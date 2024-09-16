شريف العطار مديرا لجهاز كرة السلة بنادي سموحة

اصبح في حكم المؤكد ان يتم خلال الساعات القليلة القادمة اعلان تعيين نجم نادي الاتحاد الاسبق شريف العطار رئيسا لجهاز كرة السلة بنادي سموحة بعدما وافق على توليه المهمة خلال الساعات القليلة الماضية .

وكان مجلس إدارة نادي سموحة قد تواصل مع شريف العطار من اجل رئاسة جهاز كرة السلة بالنادي بعد استقالة رئيس الجهاز السابق محمود سكر الذي لم يستمر في منصبه الا أياما قليلة .

ووجه شريف العطار الشكر للأستاذ محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لموافقته على انتقاله لنادي سموحة حيث كان يعمل ضمن جهاز كرة السلة بنادي الأتحاد السكندري .

يذكر ان شريف العطار هو أحد أفراد الجيل الذهبي لنادي الاتحاد السكندري حيث زامل مجموعة من أساطير كرة السلة بنادي الأتحاد ومصر مثل مدحت وردة وعمرو ابو الخير و طارق الصباغ وزاهر عبد الباسط وعصام ابو العنين و محمد مكاوي و عماد محمود وغيرهم من النجوم الذين حفروا بصمة لا تنسى في تاريخ كرة السلة المصرية والعربية .