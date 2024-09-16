" أنت تشرق..أنت تضيء "رواية تناقشها مكتبة مصر الجديدة.. اليوم
تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة، حفلا لتوقيع ومناقشة رواية "أنت تشرق.. أنت تضيء" للكاتبة رشا عدلي، الحائزة على جائزة كتارا الادبية ، وذلك اليوم الاثنين فى تمام الساعة الخامسة، ويناقشها الكاتب الصحفي سيد محمود.
من هي رشا عدلي ؟
يذكر أن رشا عدلي؛ روائية مصرية، وباحثة في تاريخ الفن، لها ثمانية أعمال روائية، فضلًا عن كتاب (القاهرة.. المدينة الذكريات) عن فن الاستشراق، وصلت روايتاها: «شغف» و«آخر أيام الباشا» إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر.