" أنت تشرق..أنت تضيء "رواية تناقشها مكتبة مصر الجديدة.. اليوم

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة، حفلا لتوقيع ومناقشة رواية "أنت تشرق.. أنت تضيء" للكاتبة رشا عدلي، الحائزة على جائزة كتارا الادبية ، وذلك اليوم الاثنين فى تمام الساعة الخامسة، ويناقشها الكاتب الصحفي سيد محمود.

من هي رشا عدلي ؟

يذكر أن رشا عدلي؛ روائية مصرية، وباحثة في تاريخ الفن، لها ثمانية أعمال روائية، فضلًا عن كتاب (القاهرة.. المدينة الذكريات) عن فن الاستشراق، وصلت روايتاها: «شغف» و«آخر أيام الباشا» إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر.