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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

" أنت تشرق..أنت تضيء "رواية تناقشها مكتبة مصر الجديدة.. اليوم

رواية.. أنت تشرق..
رواية.. أنت تشرق.. أنت تضىء

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة، حفلا لتوقيع ومناقشة رواية "أنت تشرق.. أنت تضيء" للكاتبة رشا عدلي، الحائزة على جائزة كتارا الادبية ، وذلك اليوم الاثنين  فى تمام الساعة الخامسة، ويناقشها الكاتب الصحفي سيد  محمود.

من هي رشا عدلي ؟

يذكر أن رشا عدلي؛ روائية مصرية، وباحثة في تاريخ الفن، لها ثمانية أعمال روائية، فضلًا عن كتاب (القاهرة.. المدينة الذكريات) عن فن الاستشراق، وصلت روايتاها: «شغف» و«آخر أيام الباشا» إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر.

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