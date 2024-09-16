الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

بحضور رئيس مجلس الوزراء..

تكريم الشخصيات البارزة بمصر والسعودية في ختام اللقاء مع كبار المستثمرين السعوديين

جانب من التكريم
جانب من التكريم

في ختام اللقاء الموسع مع كبار المستثمرين السعوديين، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم تكريم عدد من الشخصيات السعودية والمصرية البارزة.

وشمل التكريم المهندسة/ راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، المشرفة على وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، حيث تم التنويه إلى أن هذا التكريم يأتي بفضل الجهود التي بذلتها المهندسة راندة المنشاوي لمواجهة التحديات التي واجهت المستثمرين السعوديين في مصر، من خلال هذه الوحدة، وحل الجانب الأكبر من مشكلاتهم.

كما تم تكريم معالي الوزير/ أحمد قطان، الذي تم وصفه بالوزير الغائب الحاضر الذي عمل في آخر فترة للمجلس السعودي المصري، حيث تسلم شهادة التكريم عنه السيد/ بندر أحمد قطان.

كما تم تكريم السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية/ لجهودهما في مجال الاستثمار، وتقديم التسهيلات أمام المستثمرين في مختلف المجالات.

وفي الوقت نفسه، تم تكريم السفير السابق للمملكة العربية السعودية لدى القاهرة السيد/ أسامة نقلي، كما تم تكريم السفير/ أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، حيث تمت الإشارة إلى أن "فاروق" ساعد في تغيير منهاج التحديات ومعالجتها.

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