الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

حبس الراقصة الشهيرة صوفيا لورين.. تفاصيل

الراقصة صوفيا لورين
الراقصة صوفيا لورين

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس الراقصة الشهيرة والتيكتوكر صوفيا لورين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر الفسق والفجور، والتحريض على ارتكاب الرذيلة، والظهور في مقاطع فيديو مخلة بالآداب، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

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و طلبت النيابة تحريات المباحث في اتهام الراقصة  صوفيا لورين، بنشر الفسق والفجور، والتحريض على ارتكاب الرذيلة، وأمرت النيابة بالتحفظ علي الهاتف الخاص بها، وإرسال مقاطع الفيديو المسجلة على الأسطوانات المدمجة – CD – المرفقة بالبلاغات المقدمة، إلى خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحصها، وإعداد تقرير وافي عنها.

القبض على الراقصة صوفيا لورين

وكشفت التحريات حول القضية، عن أن المتهمة تدعى صوفيا، استغلت مواقع التواصل الاجتماعي، في نشر فيديوهات لها مخلة تستعرض فيه أجزاء حساسة من جسدها على السوشيال ميديا.

كانت مأمورية من مباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية ألقت القبض على الراقصة الشهيرة والتيكتوكر صوفيا لورين في ملهى ليلي بالعجوزة.

 

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