الطماطم بـ15 جنيهًا.. أسعار الخضراوات في أسواق الجملة

تشهد أسعار الخضراوات في أسواق الجملة، انخفاضا ملحوظًا مقارنة بالأسعار في الأسواق القطاعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، إذ تصل أسعار الطماطم بالجملة لـ15 جنيهًا على الرغم من بيعها في القطاعي بضعف الثمن وأكثر حيث تصل لـ 30 و 40 جنيها في بعض الأسواق.

وناشد حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، المواطنين بالتوجه إلى أسواق الجملة وشراء احتياجاتهم للاستفادة من الفارق الكبير في الأسعار، موضحًا أن الشعبة تتيح للمواطنين إمكانية توصيل مشترياتهم إلى المنزل مجانًا وذلك للتيسير عليهم والتوفير لهم.

وتنشر "الوفد" في هذا السياق، أسعار الخضراوات في أسواق الجملة، من بينها العبور و 6 أكتوبر.

أسعار الخضراوات اليوم في أسواق الجملة

كيلو الطماطم:- يتراوح من 12 لـ 15 جنيها.

كيلو البطاطس:- تتراوح من 15 لـ 22 جنيها.

كيلو البصل الأبيض:- يتراوح من 9 لـ 12 جنيها.

كيلو البصل الأحمر:- يتراوح من 7.5 لـ 10 جنيهات.

كيلو الكوسة:- يتراوح من 11 لـ 15 جنيها.

كيلو الباذنجان البلدي:- يتراوح من 3 لـ 6 جنيهات.

كيلو الباذنجان الرومي:- يتراوح من 3.5 لـ 6.5 جنيها.

كيلو الفلفل الرومي البلدي:- يتراوح من 11 لـ 15 جنيها.

كيلو الفلفل الحامي البلدي:- يتراوح من 9 لـ 11 جنيها.

كيلو الملوخية:- من 3 لـ 5 جنيهات.

كيلو الخيار البلدي:- من 7 لـ 10 جنيهات.

كيلو البامية:- من 50 لـ 55 جنيها.

كيلو الثوم:- من 45 لـ 75 جنيها.

كيلو البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.

كيلو الزيتون التفاجي والكلاماتا:- من 45 لـ 65 جنيها.