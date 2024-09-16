250 فرصة عمل لأبناء محافظة الشرقية.. التفاصيل

فرص عمل ووظائف جديدة، كلمات يبحث بها الشباب عبر محركات البحث، للحصول على وظيفة جيدة بمرتب مجزي، لذا تسعى وزارة العمل على مساعدة الشباب والفتايات من خلال التواصل مع شركات القطاع الخاص والإعلان المستمر عن الوظائف المتاحة.

وأعلنت وزارة العمل، عن توفير 250 فرصة عمل لأبناء محافظة الشرقية، من أصحاب المؤهلات المتوسطة، والشباب الذين ليس لديهم مؤهل دراسي في شركة النساجون الشرقيون، ويشترط أن تتراوح الأعمار ما بين 20 إلى 33 سنة، للعمل بتخصصات مختلفة منها 100 فرصة على فني إنتاج دبلوم صنايع جميع التخصصات، و50 فني إنتاج دبلوم تجارة، و50 فني إنتاج، دبلوم زراعة، و50 فني إنتاج، ثانوية عامة، وأزهرية.

وبدأت المقابلات الخاصة بالوظائف اليوم وتستمر غدًا الموافق 17 سبتمبر، وتستأنف يومي الأحد والثلاثاء القادمين 22 و 24 سبتمبر، وذلك حتى اكتمال الأعداد المطلوبة، إذ أكدت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن الفرص المعلن عنها يحدد راتبها حسب المقابلة، كما حددت الأوراق المطلوبة للحصول عليها: شهادة المؤهل الدراسي، وشهادة الميلاد، و4 صور شخصية، وفيش وتشبيه، وكعب عمل (شهادة قيد).

ويأتي ذلك في ضوء التنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل، ومديرية العمل بمحافظة الشرقية وشركات القطاع الخاص العاملة داخل نطاق المحافظة، في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، والتى تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

وقالت الوزارة، إن تلك الفرص التي جرى توفيرها تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بالعمل على توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب وكذلك تنظيم مُلتقيات التوظيف مع الشركات الخاصة في المحافظات لإيجاد فرص العمل، والتركيز على زيادة معدلات التشغيل في الداخل والخارج، وتنفيذ برامج التشغيل الذاتي عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتجهيز العمالة المؤهلة، والمدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية بالوزارة، وتفعيل دور التشغيل الإلكترونى، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.