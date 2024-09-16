الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

نفاد سريع لتذاكر حفل هاني شاكر في الكويت

هاني شاكر
هاني شاكر

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلًا جديدًا يوم 26 سبتمبر الجاري، في الكويت، وحمل الحفل عنوان العندليب، ويقود الأوركسترا المايسترو محمد الموجي، ورفع الحفل شعار كامل العدد لنفاذ جميع التذاكر في وقت قياسي. 

حفل هاني شاكر في الكويت 

كما أوضح هاني شاكر في بيان صحفي" تجربة حفل العندليب جديدة ومختلفة عما قدمته من قبل وسأكرر فكرة الغناء لفنانين آخرين بحفلاتي الفترة المقبلة، معلقًا: هكرر التجربة في أكتر من دولة الفترة الجاية ولقيت إقبال كبير من الناس وحابين يسمعوا صوتي بأغاني العندليب وأنا حبيت الغناء من خلال صوته، وتجربة جديدة هكررها في أكتر من دولة.

 

أضاف هاني: محضرين مجموعة من الأغاني الحلوة والجميلة وإن شاء الله تعجب الناس، والحفل هيكون بصحبة فرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى وكل العازفين كلهم من مصر وبيعملوا بروفات وإن شاء الله هتبقى حفلة حلوة.

 يعيش هاني شاكر حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لإحياء العديد من الحفلات خلال الفترة المقبلة، منهم: الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، ولبنان، بالإضافة إلى الكويت، وذلك بالتعاون مع المحامي خضر عكنان مدير أعماله.

أغاني هاني شاكر 

طرح هاني مؤخرًا ألبوم اليوم جميل، وظهر خلاله بلوك مختلف، وتكون الألبوم من 9 أغاني، وهم: اديتك ورود، يا ويل حالي، حمل الليالي، تعباني حياتي، اليوم جميل، مالكة كل حياتي، فيه حل، بستان شوك، عادي، والألبوم من إنتاج محمد علام.

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