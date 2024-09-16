الإثنين 16 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

خلال 48 ساعة.. تحرير 294 مخالفة لمحال بسبب ترشيد استهلاك الكهرباء

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات لمتابعة الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة، لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.

خلال 48 ساعة.. تحرير 294 مخالفة لمحال بسبب ترشيد استهلاك الكهرباء

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 48 ساعة عن تحرير 294 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي بدأت في تفعيل القانون في هذا الصدد.

السيطرة على حريق نشب داخل أحدي المحلات في الموسكي

كما سيطرت  قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، على حريق نشب منذ قليل داخل محلات تجارية بشارع الموسكي، بمحافظة القاهرة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

البداية كانت برود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة يفيد باندلاع اندلاع حريق داخل محل تجاري بشارع الموسكي وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعمين ب 6 سيارات إطفاء  إلى محل البلاغ وتم فرض كورديون أمني حول محل الحريق لمنع امتداد النيران الي العقارات المجاورة، وتواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

السيطرة علي حريق بعمارات نصر الدين بجوار مترو الجيزة

وفي واقعة أخري ، سيطرت  قوات الحماية المدنية بالجيزة ، على حريق نشب منذ قليل، في عمارات نصر الدين بجوار مترو الجيزة.

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد باندلاع اندلاع حريق بجوار مترو الجيزة بالتحديد بعمارات نصر الدين، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتم فرض كردون أمني حول محل الحريق لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

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