الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل أحدي المحلات في الموسكي

بوابة الوفد الإلكترونية

 

سيطرت  قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، على حريق نشب منذ قليل داخل محلات تجارية بشارع الموسكي، بمحافظة القاهرة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

السيطرة على حريق نشب داخل أحدي المحلات في الموسكي

البداية كانت برود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة يفيد باندلاع اندلاع حريق داخل محل تجاري بشارع الموسكي وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعمين ب 6 سيارات إطفاء  إلى محل البلاغ وتم فرض كورديون أمني حول محل الحريق لمنع امتداد النيران الي العقارات المجاورة، وتواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

السيطرة علي حريق بعمارات نصر الدين بجوار مترو الجيزة

وفي واقعة أخري ، سيطرت  قوات الحماية المدنية بالجيزة ، على حريق نشب منذ قليل، في عمارات نصر الدين بجوار مترو الجيزة.

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد باندلاع اندلاع حريق بجوار مترو الجيزة بالتحديد بعمارات نصر الدين، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتم فرض كردون أمني حول محل الحريق لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

مواد متعلقة

قتل على يد أبناء خاله.. ننشر صورة المجني عليه في واقعة مشتهر بالقليوبية |الصور

قتلوه أمام والدته.. تفاصيل مقتل شاب على يد ابناء خاله في القليوبية|الصور

اختطاف البراءة .. ذئب بشري يخطف ويعتدي جنسيا على معاقة ذهنيا بالخانكة

افترس براءتهم .. النيابة تحقق مع المتهم بالاعتداء جنسيًا على أطفال دار رعاية بالبساتين

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب سيارة بطريق شبرا بنها الحر

حبس صاحب ورشة حدادة لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية في سوهاج

محاكمات القليوبية في 24 ساعة.. الإعدام لعاطل لاتهامه بالتعدي علي طفلة والمشدد13 سنه لـ4 آخرين

تجديد حبس شاب اشعل النيران في والدته وابنة خالته بالقليوبية
الجريدة الورقية