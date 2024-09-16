بالإبتهالات الدينية.. ديرمواس تحتفل بالمولد النبوي الشريف

تابعت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، تنفيذ مراكز الشباب امس الأحد 15 من سبتمبر، ندوات دينية للإحتفال بالمولد النبوي الشريف ، و أخرى عن الأخلاق الحميدة ، بمراكز شباب دلجا ، الناصرية ، و ذلك ضمن مبادرة صيف شبابنا التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لحث الشباب علي ارتياد مراكز الشباب .

حيث تم تنفيذ ندوة عن الإحتفال بالمولد النبوي الشريف بمركز شباب دلجا ، حضر الندوة لفيف من أعضاء مركز الشباب و الطلائع ، حاضر الندوة الشيخ خالد بكر رمضان " أصول دين " بحضور مدير المركز، مشرف النشاط بمركز شباب دلجا ، وتناولت الندوات مولد النبي " صلى الله عليه وسلم" و الأحداث الجليلة التي صاحبت ولادته ، مثل وفاة والده قبل ولادته ، و قيام جده عبد المطلب بتربيته ، و رعاية السيدة حليمة السعدية له ، و إرضاعه في الصحراء ، وفاة أمه ثم جده، و تعهد عمه أبو طالب له بالرعاية و الإهتمام .

كما تحدث أيضا عن الأحداث التي كانت في هذه الفترة ، من محاولة هدم الكعبة ، و إنقاذ الله لها بطير الأبابيل ، و كذلك ما حدث بإيوان كسرى ، و حادثة شق الصدر ، و انشقاق القمر ، و غير ذلك من الأحداث التي صاحبت ولادته وطفولته الصعبة صلي الله عليه وسلم ، و علي صعيد آخر نفذ مركز شباب الناصرية ا ، ندوة دينية عن الأخلاق الحميدة ، حضر الندوة لفيف من أعضاء مركز الشباب ، حاضر فيها الشيخ شارف مختار " واعظ بإدارة الوعظ" ، و بحضور مدير المركز، مشرف النشاط ، تحدث عن أهمية التحلي بالأخلاق الحميدة، حسن الخلق، و انها تقوي وسائل التواصل بين افراد المجتمع .

و ذلك فى إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة ، و توجيهات مدير عام مديرية الشباب الرياضة بالمنيا ، بتنفيذ احتفالات بكافة المناسبات الدينية ، و من أهم هذه المناسبات المولد النبوي الشريف ، و ذلك للتذكير بهذه المناسبة العطرة ، و بيان مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم ، و صفاته الكريمة ، و الطفولة التي عاشها و كيفية تربيته في ظل الظروف المحيطة به ، و الجهل ، و عبادة الأوثان التي كانت منتشرة في هذا الوقت ، و كذلك بيان معجزاته و نشره للإسلام بالمعاملة الحسنة.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، متابعة وتنفيذ إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.