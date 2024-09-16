الإثنين 16 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

بالإبتهالات الدينية.. ديرمواس تحتفل بالمولد النبوي الشريف

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

تابعت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، تنفيذ مراكز الشباب امس الأحد  15 من سبتمبر، ندوات دينية للإحتفال بالمولد النبوي الشريف ، و أخرى عن الأخلاق الحميدة ، بمراكز شباب دلجا ،  الناصرية ، و ذلك ضمن مبادرة صيف شبابنا التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لحث الشباب علي ارتياد مراكز الشباب .

 

حيث تم تنفيذ ندوة عن الإحتفال بالمولد النبوي الشريف بمركز شباب دلجا  ، حضر الندوة لفيف من أعضاء مركز  الشباب و الطلائع ، حاضر الندوة الشيخ خالد بكر رمضان  " أصول دين  " بحضور مدير المركز، مشرف النشاط  بمركز شباب دلجا  ، وتناولت  الندوات مولد  النبي " صلى الله عليه وسلم" و الأحداث الجليلة التي صاحبت ولادته ، مثل وفاة والده قبل ولادته ، و قيام جده عبد المطلب بتربيته ، و رعاية السيدة حليمة السعدية له ، و إرضاعه في الصحراء ، وفاة أمه ثم جده، و تعهد عمه أبو طالب له بالرعاية و الإهتمام .

 

كما تحدث أيضا عن  الأحداث التي  كانت في هذه الفترة ، من محاولة هدم الكعبة ، و إنقاذ الله لها بطير الأبابيل ، و كذلك ما حدث بإيوان كسرى ، و حادثة شق الصدر ، و انشقاق القمر ، و غير ذلك من الأحداث التي صاحبت ولادته وطفولته الصعبة صلي الله عليه وسلم ، و علي صعيد آخر نفذ مركز شباب الناصرية ا ، ندوة دينية عن الأخلاق الحميدة ، حضر الندوة لفيف من أعضاء مركز الشباب ، حاضر فيها الشيخ شارف مختار " واعظ بإدارة الوعظ" ، و بحضور  مدير المركز، مشرف النشاط ، تحدث عن أهمية التحلي بالأخلاق الحميدة، حسن الخلق، و انها تقوي وسائل التواصل بين افراد المجتمع .

 

و ذلك فى إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة ، و توجيهات مدير عام مديرية الشباب الرياضة بالمنيا ، بتنفيذ احتفالات بكافة المناسبات الدينية ، و من أهم هذه المناسبات المولد النبوي الشريف ، و ذلك للتذكير بهذه المناسبة العطرة ، و بيان مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم ، و صفاته الكريمة ، و الطفولة التي عاشها و كيفية تربيته في ظل الظروف المحيطة به ، و الجهل ، و عبادة الأوثان التي كانت منتشرة في هذا الوقت ، و كذلك بيان  معجزاته و نشره للإسلام بالمعاملة الحسنة. 

 

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، متابعة وتنفيذ إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.

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