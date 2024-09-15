ناعومي واتس وجيمي كورتيس تألقان على السجادة الحمراء لحفل إيمي 2024

قادت ناعومي واتس وجيمي لي كورتيس نجمات هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2024، لتصبحان أول الواصلين للحفل المقام على مسرح "بيكوك" في لوس أنجلوس، يستضيف حفل هذا العام لأول مرة الثنائي الأب والابن يوجين ودان ليفي، اللذان شاركا في إنتاج وبطولة المسلسل الناجح Schitt's Creek.

بدت ناعومي واتس، البالغة من العمر 55 عامًا، وجيمي نجم فيلم Freakier Friday ، البالغة من العمر 65 عامًا، في غاية الأناقة على السجادة الحمراء لحفل توزيع الجوائز الكبرى يوم الأحد.

أبهرت نعومي الحضور بفستانها الطويل المذهل الذي وصل إلى الأرض وأكمله أكمام بطول المعصم وفتحة رقبة دائرية.

واختارت إطلالة طبيعية مع أحمر الخدود لمكياجها، واعتمدت تسريحة شعرها الأشقر القصيرة الأنيقة.

وفي الوقت نفسه، بدت جيمي أنيقة كالعادة في بدلة بيضاء أنيقة وحذاء أسود، يأتي ذلك بعد ترشيح نعومي لجائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل محدود أو مختارات بعد دورها في شخصية الشخصية الاجتماعية Babe Paley في Feud: Capote v The Swans.

فازت جيمي مؤخرًا بجائزة أفضل ممثلة ضيفة في مسلسل كوميدي في حفل توزيع جوائز إيمي للفنون الإبداعية عن دورها في مسلسل The Bear الذي حقق نجاحًا كبيرًا على قناة FX.

من المقرر أن يتم تكريم أفضل الأعمال التلفزيونية في حفل توزيع جوائز إيمي السنوي السادس والسبعين في مسرح بيكوك في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا ، اليوم الأحد 15 سبتمبر.

ومن بين النجوم الآخرين الذين وصلوا إلى الحفل الذي سبقه زملاء نعومي في فريق التمثيل ديان لين وتوم هولاندر، وكان الثلاثة في حالة معنوية رائعة أثناء التقاط الصور معًا.

واختار جيريمي ألين وايت، نجم مسلسل The Bear ، الظهور بدلة داكنة ملائمة أثناء انتظاره لمعرفة ما إذا كان قد فاز بجائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي للعام الثاني على التوالي.

الجدير بالذكر أن جوائز إيمي انطلقت لأول مرة في يناير 1949، حيث تم توزيع ست جوائز فقط، ومع مرور السنوات، تضاعف عدد الفئات بشكل كبير، حتى أصبح هناك ثلاث منظمات شقيقة تعمل معًا لتكريم أفضل الأعمال التلفزيونية. حيث تقدم أكاديمية التلفزيون جوائز إيمي برايم تايم وجوائز إيمي للفنون الإبداعية، بينما تقدم الأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم التلفزيونية جوائز إيمي النهارية التي تحتفي بالمسلسلات التلفزيونية والأفلام الوثائقية، في حين تقدم الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية الجوائز الدولية.