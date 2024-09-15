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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

بنزيما يقود اتحاد جدة لاكتساح الوحدة بسباعية في دوري روشن

كريم بنزيما
كريم بنزيما

قاد النجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه الاتحاد لتحقيق انتصار ساحق على ضيفه الوحدة بنتيجة 7-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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افتتح بنزيما التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية، قبل أن يعود ليضيف هدفين آخرين في الدقائق 47 و89، محققًا "هاتريك" شخصي في اللقاء. كما ساهم حسام عوار بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 13، وأضاف البرازيلي فابينهو الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، في حين اختتم فواز الصقور مهرجان الأهداف في الدقيقة 55.

وسجل هدف الوحدة الوحيد اللاعب يوسف أمين في الدقيقة 32.

بهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط ليعتلي صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 4 نقاط ليحتل المركز الحادي عشر.

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