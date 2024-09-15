تحذير للنساء.. الأدوية البديلة للهرمونات تؤدي إلى الصمم

توصل الباحثون الأمريكيون إلى استنتاج مفاده أن الأدوية البديلة للهرمونات تؤدي إلى الصمم، وذلك وفقًا نتيجة لدراسة شارك فيها عدة آلاف من الأشخاص.

أضرار الأدوية البديلة للهرمونات

واتضح أن النساء أكثر عرضة للصمم بسبب حقيقة أنهن غالبا ما يتناولن أدوية هرمونية لمنع الحمل. يساهم تناول هذه الأدوية في تطور الصمم.

النساء اللواتي يتناولن هذه الأدوية لاستعادة الهرمونات أثناء انقطاع الطمث معرضات للخطر. ومع ذلك، بشكل عام، فإن النساء الأخريات اللواتي يتناولن هذه المواد في خطر أيضا.

وفقا لنتائج الدراسة، زاد أولئك الذين عولجوا بهذه الأدوية لمدة 5-10 سنوات من خطر الصمم بنسبة 15٪. هذا خطر كبير إلى حد ما من الصمم، والذي لا ينبغي التقليل من شأنه. في الوقت نفسه، كلما طالت مدة تناول المرأة وسائل منع الحمل عن طريق الفم، زاد احتمال أن تعاني من مشاكل في السمع لاحقا. في الوقت نفسه، لا تقول التعليقات التوضيحية للحبوب، كقاعدة عامة، أي شيء عن هذا.

ومع ذلك، فإن السبب في إثارة هذه الأدوية للصمم غير معروف. بشكل عام، اتضح أن الزيادة في مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون تؤدي إلى ضعف السمع. يعتزم العلماء الآن معرفة كيفية حدوث هذا التأثير وكيفية تجنبه والحفاظ على السمع عندما تتغير مستويات الهرمونات.

ستستمر التجارب في المستقبل القريب لإيجاد علاج للصمم والمساعدة في تجنب هذا المرض.