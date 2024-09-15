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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الاتحاد السكندري يتعاقد مع المدافع " محمد المغربى " بعقد يمتد لـ " ثلاث " مواسم

بوابة الوفد الإلكترونية

 

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع المدافع الواعد محمد المغربى ، لاعب النادى الأهلى و المنتخب الاوليمبى السابق و الذى يُجيد اللعب في مركزى قلب الدفاع  و الظهير الأيسر 
و وقع اللاعب على عقود إنضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى و التي تمتد إلى  " ثلاث " مواسم قادمة عقب إنهاء كافة إجراءات أنتقاله مع النادى الأهلى الشقيق و التي تربطه علاقات طيبة و تاريخية مع زعيم الثغر .
وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح و موافقة المدير الفني للفريق بابا فاسيليو و الكابتن إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى
كل التوفيق و الأمنيات الطيبة للاعبنا محمد المغربى مع زعيم الثغر

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