القائمة الكاملة لترشيحات جوائز إيمي 2024

ساعات قليلة ويطل علينا أهم وأشهر نجوم ونجمات هوليوود عبر السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي لعام 2024، وهي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، انطلقت عام 1949، وهي المقابل لجائزة الأوسكار في الأعمال التليفزيونية .

ويستمر الحفل ثلاث ساعات على مسرح "بيكوك" في لوس أنجلوس، يستضيف حدث هذا العام لأول مرة الثنائي الأب والابن يوجين ودان ليفي، اللذان شاركا في إنتاج وبطولة المسلسل الناجح Schitt's Creek.

قال دان ليفي لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: "سنحاول أن نجهل حفل توزيع جواز إيمي خفيفًا"، وسيضم مقدمو الجوائز أسطورة هوليوود ونجم ماري بوبينز ديك فان دايك البالغ من العمر 97 عامًا، إلى جانب أليسون جاني، ومارتن شين، ومات بومر، وليلي جلادستون، وكريستين ويج.

الجدير بالذكر أن جوائز إيمي انطلقت لأول مرة في يناير 1949، حيث تم توزيع ست جوائز فقط، ومع مرور السنوات، تضاعف عدد الفئات بشكل كبير، حتى أصبح هناك ثلاث منظمات شقيقة تعمل معًا لتكريم أفضل الأعمال التلفزيونية. حيث تقدم أكاديمية التلفزيون جوائز إيمي برايم تايم وجوائز إيمي للفنون الإبداعية، بينما تقدم الأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم التلفزيونية جوائز إيمي النهارية التي تحتفي بالمسلسلات التلفزيونية والأفلام الوثائقية، في حين تقدم الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية الجوائز الدولية.

وإليكم قائمة الترشيحات الكاملة لجوائز إيمي:

دراما

أفضل مسلسل درامي

شوغون

التاج

يسقط

العصر الذهبي

برنامج الصباح

السيد والسيدة سميث

الخيول البطيئة

3 مشاكل الجسم

ممثل في مسلسل درامي

إدريس إلبا – اختطاف

دونالد جلوفر – السيد والسيدة سميث

والتون جوجينز – تداعيات

غاري أولدمان – الخيول البطيئة

هيرويوكي سانادا – شوغون

دومينيك ويست – ذا كراون

ممثلة في مسلسل درامي

إيميلدا ستونتون – ذا كراون

جينيفر أنيستون – العرض الصباحي

كاري كون – العصر الذهبي

ريس ويذرسبون – العرض الصباحي

إيما سواي – شوغون

مايا إرسكين – السيد والسيدة سميث

ممثل مساعد في مسلسل درامي

تادانوبو أسانو – شوغون

بيلي كرودوب – العرض الصباحي

مارك دوبلاس – العرض الصباحي

جون هام – العرض الصباحي

تاكيهيرو هيرا – شوغون

جاك لودين – الخيول البطيئة

جوناثان برايس – ذا كراون

ممثلة مساعدة في مسلسل درامي

كريستين بارانسكي – العصر الذهبي

نيكول بيهاري – العرض الصباحي

إليزابيث ديبيكي – ذا كراون

جريتا لي – العرض الصباحي

ليزلي مانفيل – ذا كراون

كارين بيتمان – العرض الصباحي

هولاند تايلور – العرض الصباحي

ممثل ضيف في مسلسل درامي

نيستور كاربونيل – شوغون

بول دانو – السيد والسيدة سميث

ترايسي ليتس – وقت الفوز: صعود سلالة ليكرز

جوناثان برايس – الخيول البطيئة

جون تورتورو – السيد والسيدة سميث

ممثلة ضيفة في مسلسل درامي

ميكايلا كويل – السيد والسيدة سميث

كلير فوي – ذا كراون

مارسيا جاي هاردن – العرض الصباحي

سارة بولسون – السيد والسيدة سميث

باركر بوسي – السيد والسيدة سميث

كوميديا

أفضل مسلسل كوميدي

الدب

الاختراقات

مدرسة أبوت الابتدائية

كبح حماسك

جرائم قتل فقط في المبنى

بالم رويال

كلاب الحجز

ماذا نفعل في الظل؟

ممثل في مسلسل كوميدي

مات باري – ما نفعله في الظل

لاري ديفيد - كبح جماح حماسك

ستيف مارتن – جرائم قتل فقط في المبنى

مارتن شورت - جرائم قتل فقط في المبنى

جيريمي ألين وايت – الدب

دي فرعون وون-أ-تاي – كلاب الحجز

ممثلة في مسلسل كوميدي

كوينتا برونسون – مدرسة أبوت الابتدائية

أيو إيديبيري – الدب

سيلينا جوميز - جرائم قتل فقط في المبنى

مايا رودولف – نهب

جين سمارت – هاكس

كريستين ويج – بالم رويال

ممثل مساعد في مسلسل كوميدي

ليونيل بويس – الدب

بول دبليو داونز – هاكس

إيبون موس-باتخراتش – الدب

بول رود – جرائم قتل فقط في المبنى

تايلر جيمس ويليامز – مدرسة أبوت الابتدائية

بوين يانغ – ساترداي نايت لايف

ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي

جانيل جيمس – مدرسة أبوت الابتدائية

شيريل لي رالف – مدرسة أبوت الابتدائية

كارول بورنيت – بالم رويال

ليزا كولون زاياس – الدب

هانا إينبيندر – هاكس

ميريل ستريب – جرائم قتل فقط في المبنى

ممثل ضيف في مسلسل كوميدي

جون بيرنثال – الدب

ماثيو بروديريك – جرائم قتل فقط في المبنى

ريان جوزلينج – ساترداي نايت لايف

كريستوفر لويد – هاكس

بوب أودينكيرك – الدب

ويل بولتر – الدب

ممثلة ضيفة في مسلسل كوميدي

أوليفيا كولمان – الدب

جيمي لي كورتيس – الدب

كايتلين أولسون – هاكس

دافين جوي راندولف - جرائم القتل فقط في المبنى

مايا رودولف – ساترداي نايت لايف

كريستين ويج – ساترداي نايت لايف

أفضل سلسلة محدودة

طفل الرنة

فارغو

دروس في الكيمياء

ريبلي

المحقق الحقيقي: بلد الليل

ممثل في مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني

ريتشارد جاد – طفل الرنة

مات بومر – رفاق السفر

جون هام – فارغو

توم هولاندر – عداوة: كابوتي ضد البجع

أندرو سكوت – ريبلي

ممثلة في مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني

جودي فوستر - المحقق الحقيقي: بلد الليل

بري لارسون – دروس في الكيمياء

معبد جونو – فارغو

صوفيا فيرجارا – جريزيلدا

ناعومي واتس - عداوة: كابوتي ضد البجع

ممثل مساعد في مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني

جوناثان بيلي – رفاق السفر

روبرت داوني جونيور – المتعاطف

توم جودمان هيل – طفل الرنة

جون هوكس – المحقق الحقيقي: بلد الليل

لامورن موريس – فارغو

لويس بولمان – دروس في الكيمياء

تريت ويليامز – عداوة: كابوتي ضد فريق البجع

ممثلة مساعدة في مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني

ليلي غلادستون - تحت الجسر

داكوتا فانينج – ريبلي

جيسيكا جانينج – رنة صغيرة

أجا نعومي كينج – دروس في الكيمياء

ديان لين – عداوة: كابوتي ضد البجع

نافا ماو – رنة صغيرة

كالي ريس – المحقق الحقيقي: بلد الليل

برنامج مسابقات الواقع

السباق المذهل

سباق السحب الخاص بروبول

أفضل الطهاة

الخونة

الصوت

سلسلة محادثات

عرض تليفزيوني يومي

جيمي كيميل مباشر!

ليلة متأخرة مع سيث مايرز

العرض المتأخر مع ستيفن كولبير

الكتابة لسلسلة متنوعة

الليلة الماضية مع جون أوليفر

ليلة السبت مباشر

العرض اليومي

إخراج مسلسل درامي

هيرو موراي – السيد والسيدة سميث

فريدريك إي أو توي – شوغون

شاول ميتزستين – الخيول البطيئة

ستيفن دالدري – ذا كراون

ميمي ليدر – عرض الصباح

سالي ريتشاردسون ويتفيلد – وقت الفوز: صعود سلالة ليكرز

كاتب لمسلسل درامي

جينيفا روبرتسون-دوريت، جراهام فاغنر – Fallout ، “النهاية”

فرانسيسكا سلون، دونالد جلوفر – السيد والسيدة سميث ، "الموعد الأول"

راشيل كوندو، جاستن ماركس - شوغون ، "أنجين"

راشيل كوندو، كايلين بوينتي - شوغون ، "سماء قرمزية"

ويل سميث – الخيول البطيئة ، “التفاوض مع النمور”

بيتر مورجان، ميريل شيباني كلير – ذا كراون ، “ريتز”

إخراج مسلسل كوميدي

راندال أينهورن – مدرسة أبوت الابتدائية

لوسيا أنييلو – هاكس

كريستوفر ستورر – الدب

رامي يوسف – الدب

جاي ريتشي – الرجل النبيل

ماري لو بيلي – عرض السيدة بات

كاتب مسلسل كوميدي

كوينتا برونسون - مدرسة أبوت الابتدائية ، "يوم المهنة"

ميريديث سكاردينو، سام مينز - Girls5eva ، "أورلاندو"

كريستوفر ستورر، جوانا كالو – الدب ، “الأسماك”

لوسيا أنييلو، بول دبليو داونز، جين ستاتسكي – هاكس ، "مضاد للرصاص"

كريس كيلي، سارة شنايدر – الاثنان الآخران ، "بروك تستضيف ليلة من الخير الذي لا يمكن إنكاره"

جيك بيندر، زاك دان – ما نفعله في الظل ، “مسيرة الفخر”

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