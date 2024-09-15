ندوة دينية بمناسبة المولد النبوي بإدارة شباب القناطر الخيرية

ضمن مبادرة “رسول الإنسانية...

نظم مركز شباب كفر الشرفا الغربي بإدارة شباب القناطر الخيرية ندوة دينية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ضمن مبادرة “رسول الإنسانية” بمشاركة أعضاء مراكز الشباب من الطلائع والشباب.

الندوة اليوم جاءت احتفاءً بمولد سيدنا محمد رسول الله، تحمل صور من حياته وتحكى عن صفاته الكريمة بهدف تنمية الوعي الثقافي والديني والعلمي لدي النشء والتحلي بأخلاق الحبيب والاقتداء بسنته الشريفة، وبسيرة النبي العطرة المليئة بالمواقف والأحداث التي تعلمنا قيمًا إنسانية راقية تستقيم معها الحياة وتُعمَّر بها الأرض، وتتآلف بها النفوس إذا ما ترجمناها إلى واقع عملي في حياتنا.

وكذلك القراءة العصرية للسيرة النبوية وتطبيقها أصبح ضرورة ملحَّة في ظلِّ ما نعيشه من أحداث وفتن تتطلب منّا التمسك بأخلاق النبى السمح سيره نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم المليئه بالمواقف والأحداث وايضا يوم مولده والمعجزات التى حدثت به كسقوط الأصنام من حول الكعبة وانكسار ايوان كسرى وغيرها من المعجزات.

أشار الدكتور وليد الفرماوي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بضروره عقد ندوات دينية يقدمها مسئولى الدعوة بمديرية الأوقاف بمراكز الشباب لأحياء ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وفق خطة النشاط و احتفالات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية بمراكز الشباب بهدف تعزيز وغرس القيم الدينية والتأسى بالأخلاق الكريمه من خلال التعرف على السيرة النبوية العطرة والتطرق للدروس والقيم المستفادة من خلال الندوات الدينية .