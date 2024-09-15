أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة "رسول الإنسانية " احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف ، نفذت المبادرة ب100 مركز شباب علي مستوى المحافظة ، بالتعاون مع مديرية الأوقاف ، والتي تهدف إلى غرس القيم الدينية والمجتمعية وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

رياضة القليوبية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف بـ 100 مركز شباب..

أشار الدكتور وليد الفرماوي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية أهمية المبادرة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، و مشاركة النشء والشباب فى الاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية ، واكتشاف المواهب الفنية ، تأكيدا على تنمية وعى الجيل الجديد من النشء والشباب بالقضايا الدينية و الوطنية و السياسية .

وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة أن تم إطلاق 3 مبادرات احتفالا بالمولد النبوي الشريف مبادرة "رسول الإنسانية"عقد ندوات دينية للتعرف على السيرة النبوية العطرة حاضرها شيوخ من مديرية الأوقاف بمراكز الشباب، ومسابقة "الصوت الذهبى" تسجيل فيديوهات من الاناشيد و التواشيح و الابتهالات الدينية فى مدح الرسول صل الله وعليه وسلم بمشاركة 200عضو من مراكز الشباب علي مستوى المحافظة ، ومسابقة "ثقافية دينية أون لاين "على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، ويتم اختيار الفائزين من خلال قرعة بمديرية الشباب والرياضة ، بهدف نشر الوعى الديني وتحفيظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ،وتشجيع الأعضاء على البحث والإطلاع .

أكيد الفرماوي على تقديم المبادرات والبرامج التثقيفية والدينية والتنويرية بهدف غرس القيم الدينية ، لتحقيق أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو بناء الإنسان المصري وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ، غير مقتصرة على ممارسة الأنشطة الرياضية فقط ، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.