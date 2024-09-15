نظم مركز شباب العسايلة بإدارة شباب شبين القناطر حفلا لأعضاء المركز ضمن فعاليات مبادرة تكريم المتفوقين علميا، بتقدير الطلاب الأوائل فى الصفوف الدراسية الاعدادية والثانوية العامة والأزهرية، من أبناءه الأعضاء بالمركز، وتوزيع الجوائز العينية تقديرا لجهودهم طوال العام، أولياء الأمور، وأعضاء مجلس الإدارة، والشخصيات العامة .



تكريم الطلاب المتفوقين علمياً بمركز شباب العسايلة بالقليوبية..



أكد الدكتور وليد الفرماوي مدير الشباب والرياضة بالقليوبية، على أهمية مبادرة تكريم المتفوقين علميا ، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لما حققته من مردود قوي وفعال على أرض الواقع ، وتسليط الضوء على دور مراكز الشباب فى الخدمات المجتمعية التي يقدمها المركز لرواده، وزيادة الشعور بالإنتماء لدى أبناء القرية والمدن ، وما يهدف اليه من تقدير و اعزاز بالمجتهدين و المتفوقين دراسيا ، فالنهوض بالوطن لا يأتى الا بالحفاظ على ولاء النشء والشباب و استثماره و توجيهه إلى الطريق الصحيح .

تهدف مبادرة تكريم المتفوقين علميا بمراكز الشباب إلى التأكيد على استراتيجية وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية الدور المجتمعي لمراكز الشباب ، والتأكيد على ان مراكز الشباب ليست لممارسة الرياضة فقط و إنما تسعى لدمج الشباب والطلائع في الأنشطة المختلفة والمتعددة لمراكز الشباب وتوسيع قاعدة الممارسة لانشطة مراكز الشباب .