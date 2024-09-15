نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات المجموعة الثالثة من الورش التدريبية لبرنامج التعليم المدنى فى إطار تعاون وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف، يستمر البرنامج علي مدار ثلاثة أيام من 15 سبتمبر وحتى 17 سبتمبر 2024م، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

أدار الورش اليوم محمود نجيب مدرب بوزارة الشباب والرياضة ورشة النشء بمركز شباب بيجام، وأحمد نجيب مدرب بوزارة الشباب والرياضة ورشة الشباب بمركز شباب 15مايو، تضم كل ورشة ٢٥ مشارك ومشاركة من الطلائع أو الشباب.

بدأت فاعليات ورشة النشء على ثلاث جلسات، الجلسة الأولى : الافتتاح والتعريف بالبرنامج والتعارف، ثم نشاط الأسد والفأر والهدف منه تحديد مفهوم المشاركه وان لكل فرد دور داخل المجتمع وأهمية هذا الدور، ونشاط لوكنت مكان يوسف هدفها تحديد اهميه جمع المعلومات وتحري الدقه قبل تكوين رأي او اتخاذ قرار، ونشاط اعادة انتخاب النائب هدفها الربط بين المعلومات ومدي صحتها لاكتشاف صحه الخبر من عدمه واكتساب مهارة تكوين الرأى

أما ورشة الشباب نفذت على عدة جلسات: الجلسة الأولى: نشاط المنضدة والبالون الطائر لتحديد مفهوم المشاركه وأهميتها وأهمية التخطيط في المشاركة ، ثم استبيان لمعرفة مدي تأثير المشاركة علي المشاركين وهل قاموا بتطبيق المشاركة سابقا ام لأ، ثم نشاط ملابس العيد الذي يهدف إلي أهمية تحديد المعلومات للقيام بالمشاركة.

يهدف البرنامج إلى تنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية ،و ترسيخ قيم المشاركة والتطوع وتنمية روح المبادرة لدى الشباب واكتسابهم القدرة على المشاركة فى الحياة العامة ، وتنمية الاتجاهات الإيجابية للمحافظة على المصلحة العامة للمجتمع والعمل على تنمية وتطويره اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.

تأتى الفعاليات برعاية الدكتور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،وتعليمات الأستاذة ايمان عبد الجابر-وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتعليم المدنى ودكتور محمد غنيم مدير إدارة التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية وإيمل إسحاق مدير إدارة التعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة ودكتور عصام الدين مصطفي مسؤل برنامج التعليم المدني بوزارة الشباب وبتوجهات الدكتور وليد فرماوى مدير عام مديرية الشباب بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.