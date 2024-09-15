وكيل صحة قنا يجتمع مع فريق إدارة الصيدلة لبحث سُبل الدعم والتطوير

عقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، اجتماعا موسعا مع فريق إدارة الصيدلة، وذلك في حضور الدكتورة سمر عاطف وكيل مديرية الشؤون الصحية بقنا، والدكتورة اسماء محمد مصطفي مدير عام إدارة الصيدلة والدكتور مي القاضي مدير التفتيش الصيدلي الحكومي والدكتورة مروة الخطيب مدير التموين الدوائي.

حيث ناقش وكيل الوزارة فى اجتماعه اليوم، آلية توفير أدوية وفقاً للتردد علي المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير أدوية ووحدات الغسيل الكلوي وتوفير أرصدة كافية من المستلزمات الطبية.

كما ناقش وكيل الوزارة سُبل التنسيق الموسع لتوزيع الصيادلة الجدد من خلال توزيعهم علي الأماكن التي بها نقص في الصيدلة، مؤكداً علي ضرورة إحكام العمل بصيدليات المستشفيات والتأكيد علي تواجد الصيادلة بمقار عملهم وفقاً لساعات العمل المحددة.

هذا وناقش الدكتور محمد خطه التوسع التي تمت في تطبيق الصيدلية الإكلينيكية بالمستشفيات من خلال تطبيقها ف مستشفي نجع حمادي العام، فرشوط المركزي ، مستشفى الصدر وزيادة أعداد الفرق في الصيادلة الإكلينيكال بمستشفي قنا العام وحميات نجع حمادي وحميات قنا.

وكذلك مناقشة خطه إدارة الصيدلة لإستقبال صيادلة الإمتياز دفعه الفارم دي والتي من المقرر بدء تدريب الإمتياز لأول دفعه في الأول من أكتوبر القادم ٢٠٢٤وكيل وزارة الصحة يستقبل مدير هيئة إسعاف قنا لبحث سُبل الدعم والتطوير.

من ناحية أخرى إستقبل الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، الدكتور محمد فؤاد مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بقنا.

حيث هنأ الدكتور محمد فؤاد وكيل الوزارة بتكليفه مديراً للمديرية ، مؤكداً علي إستمرار التعاون المشترك بين مديرية الصحة بقنا ومرفق الإسعاف بالمحافظة في سبيل تقديم خدمات الطوارئ العاجلة للمواطنين.

هذا وناقش الدكتور محمد يوسف خطة العمل لهيئة الإسعاف وأوجه التعاون المشتركة مع إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بالمديرية، مؤكداً علي ضرورة تقديم خدمات طوارئ سريعة تُلبي حاجة المرضي وتدعم تقديم خدمات علاجية سريعة لهم.

مؤكداً علي توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بضرورة التعاون والتكامل بين كافة الجهات والمؤسسات في سبيل خدمة المواطنين من أبناء المحافظة.