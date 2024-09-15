مسرحية أنا والعذاب وهواك.. طرح لمشكلات الأزواج وحلها وسط حضور جماهيري ضخم

تكثر وتتعدد المشكلات بين الأزواج، وخلال الفترة الأخيرة وصلت حالات الطلاق إلى نسب قياسية في مصر، وتتصدر الخلافات الزوجية معظم حديث مواقع التواصل الإجتماعي، مما دفع فريق كلاسيك للعروض المسرحية بقيادة المؤلف والمخرج هاني يوسف إلى المشاركة في إنتاج مسرحية بعنوان “أنا والعذاب وهواك” لعرض المشكلات الزوجية وحلها في مناظرة جريئة وصريحة جمعت بين الأزواج والزوجات داخل أحداث المسرحية.

مسرحية أنا والعذاب وهواك

ومن الطريف ذكره أن "تولستوي" كان يقول: "إن الرجل لا يستطيع أن يقول رأيه في زوجته إلا بعد أن يتأكد أنهم أغلقوا عليه باب القبر بإحكام تام".

وكان "شوبنهاور" يقول: "كلما سمعت رجلاً يتحدث عن إمرأة بصراحة تامة، أعرف أنها ماتت أو أنه يريد أن يقتلها".

مسرحية أنا والعذاب وهواك

إن كثير من الخلافات الزوجية التي تؤدي إلى إرتفاع نسبة الطلاق وتفسخ الأسر سببها عدم التفهم وعدم الإنصات لوجهة نظر الطرف الآخر، لذلك يجب محاولة الوصول إلى علاج للمشكلة دون عناد أو التمسك بالرأي .. حول هذا الموضوع الإجتماعي المهم تدور أحداث المسرحية الكوميدية الراقية «أنا والعذاب وهواك» على مسرح تياترو أفاق بوسط البلد.

لقد أثارت المسرحية جدل واسع لدى الجمهور الضخم الذين تلفتهم الحيوية التي يؤدي بها الممثلون العرض المسرحي، فالكثير ينظر للمسرحية على إنها إحياء للمسرح الكوميدي الإجتماعي الهادف الذي يخلو من الملل والبعد عن الإفهات المبتزلة .. حيث إن المسرحية مزيج بين الواقع الجاد والكوميديا الساخرة، كما أن العرض يتسم بالجرأة على الصعيد الإجتماعي .. فالمسرحية تحمل رسالة ورؤية جديدة خاصة في العلاقة بين الآباء والأمهات ومستقبل الأبناء.

إن الحب الحقيقي لا يقتله الزواج، إنما يتم التعبير عنه بصور أخرى تلحظها وتشعر بها المرأة الواعية، ويدركها ويلمس حرارتها الزوج النبيه، وكل يعبر عن حبه بأسلوب أو بآخر .. فالحب الزوجي هو حب من نوع خاص، وله نكهة خاصة، وهو روح الزواج ومداد حياته التي من دونها تصبح العلاقة الزوجية جافة ناشفة كأوراق الخريف اليابسة.

مسرحية "أنا والعذاب وهواك" من تقديم فريق "كلاسيك للعروض المسرحية" ومن بطولة كلاً من:

أحمد عبد الصبور، سحر سمير، ماريا مكرم، هاني يوسف، منى أنسي، عادل عمار، سميرة حسن، حسام الشاعر، كارولين أيمن، خالد يوسف، شيماء مجدي، أحمد فرج، صافيا صبيح، ممدوح مجدي، محمد إبراهيم، يوسف هاني، حازم أسامة، جودي حسني، ريناد حسام.

والمسرحية من تأليف وإخراج: هاني يوسف، وديكور: حمدي المحمدي، وإدارة مسرحية: سحر سمير.