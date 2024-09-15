الخريف‭ ‬والصيف رحلة‭ ‬انتظار‭ ‬طيور‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬الشاطئ

أمجد‭ ‬مصطفى‭ ‬يكتب‭:‬

موسم‭ ‬الصيد‭.. ‬فصل‭ ‬الخريف‭ ‬الزردة،‭ ‬كلها‭ ‬مفردات‭ ‬يشعر‭ ‬المواطن‭ ‬فى‭ ‬محافظة‭ ‬مطروح‭ ‬من‭ ‬الحمام‭ ‬والعلمين‭ ‬حتى‭ ‬السلوم،‭ ‬بالبهجة‭ ‬والسعادة‭ ‬كلما‭ ‬نطق‭ ‬أو‭ ‬استمع‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬المفردات،‭ ‬لأنها‭ ‬تعنى‭ ‬الانطلاق‭ ‬والابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الروتين‭ ‬اليومى‭ ‬للحياة،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬طبيبا،‭ ‬مهندسا،‭ ‬عاملا،‭ ‬صاحب‭ ‬مطعم،‭ ‬الكل‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬الرحلات‭ ‬سواء‭.‬

فصل‭ ‬الخريف،‭ ‬وموسم‭ ‬الصيد‭ ‬،‭ ‬الزردة‭ ‬تعنى‭ ‬ليلة‭ ‬سمر‭ ‬يخرج‭ ‬الشباب‭ ‬الى‭ ‬الصحراء‭ ‬أو‭ ‬الشاطئ‭ ‬لكى‭ ‬يقوم‭ ‬بتسوية‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لذ‭ ‬وطاب‭ ‬من‭ ‬الأطعمة،‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬الزردة‭ ‬من‭ ‬مفردات‭ ‬رحلة‭ ‬الصيد،‭ ‬التى‭ ‬تبدأ‭ ‬وتنتهى‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬وانتهاء‭ ‬موسم‭ ‬الخريف،‭ ‬لأنه‭ ‬يعنى‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬الهواية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمواطن‭ ‬المطروحى،‭ ‬وأى‭ ‬هواية،‭ ‬إنها‭ ‬البهجة‭ ‬كل‭ ‬البهجة،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬التكوين‭ ‬الشخصى‭ ‬والمزاج‭ ‬العام‭ ‬لأى‭ ‬مواطن‭ ‬ولد‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المحافظة‭.‬

الكل‭ ‬يعتبرها‭ ‬مصدرا‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬النفس‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬قضاها‭ ‬فى‭ ‬العمل‭ ‬الشاق،‭ ‬طوال‭ ‬العام،‭ ‬خاصة‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭ ‬الذى‭ ‬يعد‭ ‬الموسم‭ ‬الرئيسى‭ ‬فى‭ ‬العمل‭ ‬لأبناء‭ ‬مطروح،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استقبال‭ ‬المصطافين،‭ ‬وبالتالى‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬عودة‭ ‬المصطافين‭ ‬إلى‭ ‬مدنهم‭ ‬وديارهم،‭ ‬يحتاج‭ ‬أهل‭ ‬تلك‭ ‬المدينة‭ ‬التى‭ ‬اعتادت‭ ‬على‭ ‬الهدوء‭ ‬طوال‭ ‬العام،‭ ‬أن‭ ‬ينعموا‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬ملىء‭ ‬بالضجيج،‭ ‬بقدر‭ ‬من‭ ‬الهدوء،‭ ‬ويكون‭ ‬موسم‭ ‬الصيد‭ ‬هو‭ ‬تلك‭ ‬الرحلة‭ ‬والراحة،‭ ‬نعم‭ ‬موسم‭ ‬الخريف‭ ‬يمتد‭ ‬لثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬بالتمام‭ ‬والكمال،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لأى‭ ‬شخص‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬طوال‭ ‬الـ‭ ‬‮٩٠‬‭ ‬يوما‭ ‬خارج‭ ‬منزله،‭ ‬لكنه‭ ‬قدر‭ ‬المستطاع‭ ‬يحاول‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬كم‭ ‬لا‭ ‬بأس‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬الرحلات،‭ ‬والتى‭ ‬هى‭ ‬بعضها‭ ‬يومى،‭ ‬وبعضها‭ ‬أسبوعى‭ ‬وقد‭ ‬تمتد‭ ‬لشهر‭ ‬كامل،‭ ‬يكون‭ ‬ابن‭ ‬مطروح‭ ‬فى‭ ‬رحاب‭ ‬تلك‭ ‬الرحلة،‭ ‬رحلة‭ ‬الصيد‭.‬

ارتبط‭ ‬أهالى‭ ‬مطروح‭ ‬بصيد‭ ‬الطيور‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الخريف‭ ‬ارتباطًا‭ ‬وثيقًا،‭ ‬فهو‭ ‬الموسم‭ ‬الذى‭ ‬يشهد‭ ‬هجرة‭ ‬الطيور‭ ‬من‭ ‬أوروبا‭ ‬إلينا،‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط،‭ ‬حيث‭ ‬تأتى‭ ‬فى‭ ‬صورة‭ ‬أسراب،‭ ‬ولذلك‭ ‬تجد‭ ‬أهالى‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬ينصبون‭ ‬الشباك‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬شاطئ‭ ‬البحر،‭ ‬وأماكن‭ ‬أخرى‭ ‬داخل‭ ‬الصحراء‭. ‬وهى‭ ‬الوسيلة‭ ‬الأكثر‭ ‬أماناً‭ ‬فى‭ ‬الصيد‭.‬

وهناك‭ ‬وسائل‭ ‬أخرى‭ ‬للصيد‭ ‬منها،‭ ‬الصيد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الرماية‭ ‬‮«‬بنادق‭ ‬الخرطوش‮»‬‭. ‬المواطن‭ ‬المطروحى‭ ‬يبدأ‭ ‬التدريب‭ ‬فى‭ ‬سن‭ ‬مبكرة‭ ‬على‭ ‬الصيد،‭ ‬حيث‭ ‬خرج‭ ‬الى‭ ‬الحياة‭ ‬فوجد‭ ‬آباءه‭ ‬وأجداده‭ ‬مرتبطين‭ ‬أشد‭ ‬الارتباط‭ ‬بالصيد‭. ‬وبالتالى‭ ‬يفتح‭ ‬الطفل‭ ‬عينيه‭ ‬على‭ ‬الصيد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬‮«‬الفخ‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬يضع‭ ‬نوعاً‭ ‬معيناً‭ ‬من‭ ‬الديدان‭ ‬‮«‬جواعير‮»‬،‭ ‬وبمجرد‭ ‬ان‭ ‬تراه‭ ‬طيور‭ ‬السلوى‭ ‬والشحم‭ ‬وأبوصفير‭ ‬وتقترب‭ ‬من‭ ‬الفخ،‭ ‬تقع‭ ‬أسيرة‭ ‬فى‭ ‬الحال‭ ‬ويتم‭ ‬ذبحها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سكين‭ ‬صغيرة‭ ‬أو‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬الزجاج‭.. ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يصطاد‭ ‬ببنادق‭ ‬‮«‬الرش‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬نوع‭ ‬به‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الخطورة‭ ‬لأن‭ ‬عامل‭ ‬التهور‭ ‬قد‭ ‬يدفع‭ ‬الشبل‭ ‬عند‭ ‬الصيد‭ ‬الى‭ ‬إصابة‭ ‬اى‭ ‬شخص‭ ‬يمر‭ ‬بالمنطقة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ،‭ ‬وبعض‭ ‬الإصابات‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬تصفية‭ ‬العين‭. ‬ودائما‭ ‬يكون‭ ‬وقت‭ ‬الفجر‭ ‬أو‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬العصر‭ ‬وحتى‭ ‬المغرب،‭ ‬هى‭ ‬افضل‭ ‬فترات‭ ‬الصيد‭.‬

مع‭ ‬براعة‭ ‬الطفل‭ ‬ثم‭ ‬الشاب‭ ‬فى‭ ‬عملية‭ ‬الصيد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بنادق‭ ‬‮«‬الرش‮»‬‭ ‬يبدأ‭ ‬التفكير‭ ‬فى‭ ‬شراء‭ ‬البندقية‭ ‬‮«‬الخرطوش‮»‬،‭ ‬بالتأكيد‭ ‬بعد‭ ‬استخراج‭ ‬التصاريح‭ ‬اللازمة‭ ‬لذلك،‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬الصيد‭ ‬بالخرطوش‭ ‬خارج‭ ‬حدود‭ ‬المدينة‭.. ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬بالخروج‭ ‬إلى‭ ‬الصحراء،‭ ‬ومعهم‭ ‬كل‭ ‬مستلزمات‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬الأكل‭ ‬والشرب،‭ ‬التى‭ ‬يكفى‭ ‬ليوم‭ ‬كامل،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يقومون‭ ‬بالخروج‭ ‬لفترات‭ ‬أطول،‭ ‬قد‭ ‬تمتد‭ ‬الى‭ ‬شهر‭ ‬وأكثر‭ ‬حيث‭ ‬يستأجرون‭ ‬أحد‭ ‬المنازل‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬البحر،‭ ‬والجميل‭ ‬انهم‭ ‬يستفيدون‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬فكرة‭ ‬صيد‭ ‬السمك،‭ ‬نظرا‭ ‬لقربهم‭ ‬من‭ ‬شاطئ‭ ‬البحر،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬فكرة‭ ‬الصيد‭ ‬الرئيسية‭ ‬وهى‭ ‬صيد‭ ‬الطيور‭.‬

ولأن‭ ‬عملية‭ ‬الصيد‭ ‬التى‭ ‬تبدأ‭ ‬مع‭ ‬فصل‭ ‬الخريف،‭ ‬هى‭ ‬مصدر‭ ‬البهجة‭ ‬والمتعة‭ ‬لمعظم‭ ‬أهالى‭ ‬مطروح‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬حتى‭ ‬الشيوخ‭.. ‬فأغلب‭ ‬أهالى‭ ‬مطروح‭ ‬من‭ ‬هواة‭ ‬الصيد‭ ‬يصطحبون‭ ‬أبناءهم‭ ‬وأحفادهم‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬رحلات‭ ‬الصيد،‭ ‬وبالتالى‭ ‬ينشأ‭ ‬الطفل‭ ‬الصغير‭ ‬على‭ ‬حب‭ ‬تلك‭ ‬الهواية،‭ ‬التى‭ ‬لا‭ ‬يخلو‭ ‬بيت‭ ‬فى‭ ‬مطروح‭ ‬من‭ ‬عشاقها‭.‬

أشهر‭ ‬أنواع‭ ‬الطيور‭ ‬‮«‬القمرى‮»‬‭ ‬وأهالى‭ ‬مطروح‭ ‬يطلقون‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬الجمرى‮»‬‭ ‬والنغاق،‭ ‬ويطلقون‭ ‬عليه‭ ‬النغاج،‭ ‬والدقنوش،‭ ‬والسمان‭ ‬وتتمتع‭ ‬هذه‭ ‬الطيور‭ ‬بمذاق‭ ‬فريد‭. ‬وبها‭ ‬نسبة‭ ‬فسفور‭ ‬عالية‭ ‬جداً،‭ ‬وهناك‭ ‬قواعد‭ ‬للصيد‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يلتزم‭ ‬بها‭ ‬الجميع،‭ ‬مثل‭ ‬أماكن‭ ‬الصيد،‭ ‬وارتفاع‭ ‬الشبك‭.‬

الخريف‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأهالى‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬هو‭ ‬موسم‭ ‬الانطلاق‭ ‬والرحلات‭.‬

فى‭ ‬الماضى‭ ‬كان‭ ‬صيد‭ ‬الغزال‭ ‬يمثل‭ ‬أيضا‭ ‬إحدى‭ ‬الهوايات‭ ‬لأهالى‭ ‬مطروح،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬انقراض‭ ‬الغزال،‭ ‬قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬عقود‭ ‬منع‭ ‬صيده‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلالته،‭ ‬وبالتالى‭ ‬أصبح‭ ‬صيد‭ ‬الطيور‭ ‬القادمة‭ ‬إلينا‭ ‬من‭ ‬أوروبا‭ ‬هو‭ ‬المقصود‭ ‬بالصيد‭ ‬بعد‭ ‬رحلة‭ ‬شاقة‭ ‬من‭ ‬أوربا‭ ‬عبر‭ ‬خلالها‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬ومع‭ ‬انطلاق‭ ‬بدء‭ ‬موسم‭ ‬صيد‭ ‬الطيور‭ ‬المهاجرة،‭ ‬الذى‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬سبتمبر‭ ‬وحتى‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬اللواء‭ ‬خالد‭ ‬شعيب‭ ‬محافظ‭ ‬مطروح،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬اللواء‭ ‬أشرف‭ ‬مصطفى‭ ‬السكرتير‭ ‬العام‭.‬

تبدأ‭ ‬إدارة‭ ‬شئون‭ ‬البيئة‭ ‬بمجلس‭ ‬مدينة‭ ‬مطروح‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬شئون‭ ‬البيئة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬تلقى‭ ‬الطلبات‭ ‬بالمركز‭ ‬التكنولوجى‭ ‬لخدمة‭ ‬المواطنين‭ ‬بمدينة‭ ‬مرسى‭ ‬مطروح‭ ‬لاستخراج‭ ‬تصاريح‭ ‬الصيد‭ ‬للمواطنين‭ ‬للراغبين،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬موسم‭ ‬صيد‭ ‬الطيور‭ ‬المهاجرة‭ ‬بعد‭ ‬دفع‭ ‬الرسوم‭ ‬المقررة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬المعنية‭ ‬طبقًا‭ ‬لقرار‭ ‬وزيرة‭ ‬البيئة‭ ‬رقم‭ ‬204‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬واشتراطات‭ ‬المنظمة‭ ‬لذلك‭.‬

واشتراطات‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬رقم‭ ‬204‭ ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬منع‭ ‬إقامة‭ ‬شباك‭ ‬الصيد‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬شاطئ‭ ‬البحر،‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يزيد‭ ‬ارتفاعها‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬أمتار،‭ ‬وأن‭ ‬يترك‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬عش‭ ‬وآخر‭ ‬مساحة‭ ‬فاصلة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬5‭ ‬أمتار،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬منع‭ ‬استخدام‭ ‬أجهزة‭ ‬الصوت،‭ ‬وتقرر‭ ‬أيضًا‭ ‬منع‭ ‬الصيد‭ ‬داخل‭ ‬المحميات‭ ‬الطبيعية‭ ‬وفقًا‭ ‬للقانون‭ ‬رقم‭ ‬102‭ ‬لسنة‭ ‬1983‭. ‬فقد‭ ‬حددت‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬حتى‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬كفترة‭ ‬مسموح‭ ‬فيها‭ ‬بصيد‭ ‬الطيور،‭ ‬وحددت‭ ‬الوزارة‭ ‬8‭ ‬محافظات‭ ‬يسمح‭ ‬فيها‭ ‬بصيد‭ ‬هذه‭ ‬الطيور،‭ ‬ومنها‭ ‬مطروح‭.‬

