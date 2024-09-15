QNB ﻳﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

وقع بنك قطر الوطنى QNB، بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية– رئاسة مجلس الوزراء، وذلك فى إطار تحقيق أحد أهداف الصندوق والتى تسعى إلى تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة ومعالجة مشكلات العمران وتوفير رصيد سكنى لكل شرائح المجتمع بمشروعات التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى التى نفذها الصندوق فى ربوع مصر. حيث يقوم البنك بتسهيل حصول المواطنين وعملاء البنك على وحدات عقارية بشروط ميسرة ومزايا فريدة.

وقام بتوقيع بروتوكول التعاون محمد بدير، الرئيس التنفيذى لبنك قطر الوطنى، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

أعرب محمد بدير، الرئيس التنفيذى لبنك قطر الوطنى، عن تقديره لهذا التعاون مع صندوق التنمية الحضرية الذى من شأنه تكريس أهداف الشمول المالى من خلال تطوير منتجات مصرفية مصممة خصيصاً للاستجابة لاحتياجات أكبر شريحة من العملاء الراغبين فى الحصول على تمويل عقارى ويناسب كل تطلعاتهم فى الحصول على السكن المناسب بدءاً من محدودى الدخل وصولاً إلى الراغبين فى اقتناء عقار فاخر.

وأضاف بدير أن QNB هو أحد البنوك المصرية الرائدة فى قطاع التمويل العقارى بحجم تمويلات بقيمة 6.7 مليارات جنيه استفاد منها نحو 30 ألف عميل كما يعد ضمن المؤسسات المالية الداعمة لجميع مبادرات التمويل العقارى التى أصدرها البنك المركزى المصرى.

من جانبه أعرب المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذى سيسهم فى دعم القطاع العقارى ويسهم فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام، مؤكداً حرص الصندوق على إتاحة المزيد من الوحدات العقارية فى مختلف محافظات الجمهورية وبما يحقق التنمية المتكاملة والمستدامة.

وأكد أن الصندوق يتيح وحدات سكنية كاملة التشطيب من خلال مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى وإتاحة مسكن ملائم بأسعار فى متناول الجميع وفى مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية.