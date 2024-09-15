هجوم على منهج العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي

شن المعلمون هجومًا حادًا على منهج العلوم المتكاملة المقرر لأول مرة على طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

ورأى المعلمون أن منهج العلوم المتكاملة يحتوي على معلومات عامة متشعبة ومفيدة لكن لا تصلح لتأسيس الطلاب في مختلف فروع العلوم: الأحياء والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا.

وقيّم المعلمون منهج مادة العلوم المتكاملة بأنه غير مدروس وغير منظم، وأن هناك تسرع في وضعه لطلاب في الصف الأول الثانوي.

محتوى ضعيف في منهج العلوم المتكاملة

قال أحد معلمي مادة العلوم للمرحلة الإعدادية إن منهج العلوم المتكاملة محتوي ضعيف وكتاب فقير بالمحتوي العلمي من الكيمياء والفيزياء والأحياء.

وأكد المعلم أن منهج مادة العلوم في الصف الأول الإعدادي أقوي من منهج العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي، مشيرا إلى إمكانية قيام أي مدرس بشرحها نظراً لضعف محتواها العلمي.

ونوه المعلم أنه بالرغم من صعوبة منهج الكيمياء للصف الأول القديم إلا إنه كان بالغ الأهمية خاصة للصف الثالث والكليات العملية، قائلا: "وبالتالي نحن الآن ننتقل من السيء إلى الأسوأ" .

واستنكر أحد معلمي مادة الفيزياء في الثانوية العامة محتوى منهج العلوم المتكاملة لاحتوائه على معلومات عامة ومتشعبة وليست متكاملة على الإطلاق، ولن تؤسس الطلاب في الصف الأول الثانوي.

وأشار المعلم إلى أن منهج العلوم المتكاملة يعتمد على طالب فاهم قوانين ونظريات لم يدرسها من قبل، مؤكدا أن المنهج غير متناسق مع فكر طالب فى أولى ثانوى ومع المناهج العلمية في الصفين الثاني والثالث.

منهج العلوم المتكاملة "دسم"

وذكر معلم مادة الكيمياء في الثانوية العامة أن منهج العلوم المتكاملة كبير جدا وبه تفاصيل كثيرة، ويصعب على طالب في الصف الأول الثانوي، مشيرا إلى احتوائه على جزئيات من الفيزياء والكيمياء والأحياء.

واستنكر المعلم تدريس منهج العلوم المتكاملة في محاضرة واحدة أسبوعيا، مؤكدا أن هذا المنهج يحتاج محاضرات أكثر بكثير من ذلك لانتهائه.

وقال معلم أحياء إن منهج العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوى يشتمل معلومات من مواد الجيولوجيا وعلوم البيئة والأحياء والكيمياء والفيزياء، وكل فرع يحتاج تخصص لتدريسه حتى لا يتوه المعلم والطالب.

ولفت المعلم إلى أن منهج العلوم المتكاملة دسم على مدة بسيطة، ومدرس واحد للمادة، منوها بأن تقسيم المادة على التخصصات صعب لأنها متداخلة.

منهج العلوم المتكاملة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتاب مادة العلوم المتكاملة المقررة على الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

ويشتمل كتاب مادة العلوم المتكاملة على محورين، هما: استدامة الحياة في النظم البيئية من منظور التكامل العلمي ويحتوي على أربعة فصول هي: النظام البيئي المائي، والغلاف الجوي، والتربة، ودور العلم في استدامة البيئة.

أما المحور الثاني في كتاب مادة العلوم المتكاملة يتحدث عن الطاقة والموارد الطبيعية، ويحتوي على أربعة فصول هي: الموارد البيئية، والطاقة المتجددة وغير المتجددة، وأنماط تدوير الموارد واستثمارها، ومستقبل الطاقة.