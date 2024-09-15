الاحتلال يلقي منشورات على منطقة لبنانية خالية من السكان (شاهد)

أكد أحمد سنجاب، مراسل فضائية “القاهرة الإخبارية” في جنوب لبنان، أن حزب الله أعلن تنفيذ 4 عمليات من الجنوب اللبناني منذ صباح اليوم وحتى الآن، ربما هذه العمليات طالت مواقع على طول الحدود الجنوبية اللبنانية وتحديدا ثلاثة مواقع، وهي موقع المطلة العسكري الإسرائيلي، وموقع رويسات العلم، وموقع المالكية.

وتابع خلال تغطيته لفضائية “القاهرة الإخبارية” أنه إلى ذلك بالإضافة إلى عملية نوعية نفذها حزب الله في اتجاه موقع عسكري في الشمال الإسرائيلي ويسمى "سكنة راوية" على عمق كبير من الحدود الجنوبية اللبنانية، وقبل دقائق شن قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 غارات جوية على منطقة "راشيا الفخار"، وتتصاعد أعمدة الدخان، والتي لا تبعد كثيرا عن بلدة "الوزارني".

وتابع أن هناك تصعيد كبير من قبل جيش الاحتلال وعدوانه على الأراضي اللبنانية خلال الساعات القليلة الماضية، وألقى جيش الاحتلال منشورات سقطت في منطقة "الوزاني"، وهي شبه خالية من السكان بالأساس حيث متاخمة للحدود الجنوبية اللبنانية ومستعمرة المطلة الإسرائيلية.

قصة الخلافات الحادة داخل إسرائيل حول توسيع الحرب مع حزب الله

وفي إطار آخر، عارض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست والعضو بحزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو، يولي أدلشتاين، توسيع الحرب في الشمال.

وأمس، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قرر توسيع المعركة على الجبهة الشمالية قريبا، قائلا إن إسرائيل تقترب من معركة أوسع في لبنان.

وقالت مصادر داخل الاجتماع الأمني، السبت، إن اتفاقا سياسيا لوحده لن يعيد النازحين في الشمال لبيوتهم، كما ذكر مسؤول مقرب من نتنياهو أنه لم يحدد تاريخ العملية العسكرية في لبنان لكنها قد تبدأ خلال أسابيع أو شهور قليلة.

وفي اجتماع لليكود، قال أدليشتاين إنه لا يمكن تسوية الوضع في الشمال دون اتفاق سياسي، موضحا: فقط اتفاق سياسي يستند على أسس حقيقية وليس وعودات فارغة من شأنه أن يعيد سكان الشمال إلى منازلهم.

بينما أجرى سمحا روتمان عضو الكنيست عن حزب لصهيونية الدينية، الذي يترأسه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، جولة تفقدية في الشمال، وصرح خلالها أنه لا يمكن التعويل على أي تسوية، لا على قرار مجلس الأمن 1701 ولا على أي أرقام أخرى.. ومسؤوليتنا كدولة أن لا يكون هناك سلاح مسلط على رؤوس مواطنينا هنا ولأجل نقل هذه الرسالة جئنا اليوم إلى هنا، في إشارة إلى تأييده لتوسعة الحرب.