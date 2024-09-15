شادي شامل بالتُل والذهب يثير ضجة بمهرجان الفضائيات العربية (فيديو)

أثار الفنان شادي شامل حالة من الجدل لإطلالته الغير تقيلدية وذلك بمجرد ظهوره على السجادة الحمراء بمهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ 15، الذي أقيم مساء أمس في إحدى الفنادق الكبرى.

وظهر شادي شامل بإطلالة غير تقليدية تميل للجرأة النابعة من شخصيتها المتمردة، حيث ارتداء بدلة سوداء فضفاضة ونسق تحتها تي شيرت مصمم من التُل باللون الأسود مع حذاء جلدي.

ولاحظ جميع الحضور تغيير لون خصلات شعره وارتدائه لسلاسة بفص كريستال مع بعض المجوهرات الذهبية .

وعكست الإطلالة مدى مواكبة شادي شامل للموضة الغربية التى طغت دور الأزياء العالمية لهذا الموسم وتصدر التُل في إطلالات بعض النجوم الفن الفترة الأخيرة.

ولم يكن شادي شامل أول النجوم الذين ارتدوا التٌل في إطلالاتهم بل سبقه الفنان أحمد سعد ومحمد رمضان وسعد المجرد، وهذا ما عرضهم لانتقادات واسعه من قبل رواد السوشيال الميديا.

شادي شامل

وتعرض شادي شامل مؤخرًا لانتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور له عن "النحت"، وكتب شامل عبر حسابه على "فيسبوك": "كلها بقت نحت وميكروبلدنج ولاشز وفيك نيلز وفيلر واكستنشن وتقولك مفيش شبهي في بلدك، والله كلكم بقيتوا شبه بعض".

وحضر الحفل كوكبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد السقا، باسم سمرة، غادة عبد الرازق، مي عمر، المخرج محمد سامي، أحمد فهمي، أحمد رزق، عبير صبري، وفاء عامر، نيكول سابا، معتصم النهار، نور علي، ماجد المصري، محمد علاء، مصطفى أبو سريع وأحمد العوضي ورياض الخولي ودنيا المصري وليلى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم.