عودة الجيولوجيا في منهج "أحياء" الثانوية العامة 2025

أعادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريس مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بعد دمجها في مادة الأحياء لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الباب السابع في مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة ليشتمل على نحو ثلاثة فصول من مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية الملغاة ضمن قرارات هيكلة الثانوية العامة.

ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منهج مادة الأحياء لطلاب شهادة الثانوية العامة بعد إضافة فصل كامل من مادة الجيولوجيا تحت عنوان "أحياء وعلوم الأرض".

وأصبح كتاب الأحياء لطلاب الثانوية العامة يتضمن 176 صفحة بدلا من 142 في العام السابق، بعد إضافة الجيولوجيا والعلوم البيئية له، علما بأن صفحات الجيولوجيا مكتوبة بخط أصغر من باقية الكتاب.

أولياء أمور الثانوية العامة: عودة الجيولوجيا تخبط

واستنكر أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عودة نحو نصف منهج مادة الجيولوجيا للصف الثالث الثانوى مدمج مع درجات مادة الأحياء، متسائلين عن سبب الإلغاء، والعودة والدمج.

ورأى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أن عودة مادة الجيولوجيا ضمن مادة الأحياء يؤكد التخبط واتخاذ قرارات غير مدروسة من قبل وزارة التربية والتعليم، مؤكدين أن الوقت ليس في مصلحة الطلاب.

وقال أولياء الأمور إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتعمد إظهار تخفيف العبء على طلاب الثانوية العامة من خلال التصريحات في حين أنها في الحقيقة تثقل عليهم.

ولفت أولياء الأمور إلى أن طلاب الثانوية العامة في مدارس اللغات كانوا يدرسون مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية باللغة العربية قبل دمجها مع مادة الأحياء، بينما بعد الدمج سيضطرون لدراستها باللغة الإنجليزية ما يعد أمرا شاقًا عليهم.

مواد شهادة الثانوية العامة 2025

تشمل المواد الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة مواد دراسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتتضمن: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء.

كما تشمل مواد شهادة الثانوية العامة مواد دراسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء).

وتشمل شهادة الثانوية العامة مواد دراسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ والجغرافيا، والإحصاء).

وتتضمن شهادة الثانوية العامة مواد عامة خارج المجموع وهي مواد نجاح ورسوب، وتشمل التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية، والتربية الوطنية.

