وزير الرياضة يطمئن على جاهزية صالة حسن مصطفي لاستقبال بطولة العالم لليد للكراسي المتحركة

التقى وزير الرياضة ببعثة المنتخب الأمريكي لكرة اليد الكراسي المتحركة والذي يتواجد داخل الفندق المخصص للإقامة والملحق بصالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة ٦ اكتوبر ، ورحب وزير الرياضة ببعثة المنتخب الأمريكي وبتواجدهم بمصر متمنيا لهم قضاء وقت ممتع أثناء البطولة ، كما اطمأن وزير الرياضة علي جاهزية الصالة للبطولة واستقبال المنتخبات المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد جلوس .

من جانبهم عبر اعضاء المنتخب الأمريكي لكرة اليد جلوس عن سعادتهم بالتواجد بمصر لخوض منافسات بطولة العالم .

وتستضيف مصر بالوقت الحالي بطولة العالم للكراسي المتحركة في الفترة من ١٧ حتي ٢١ سبتمبر الجاري

ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: “مصر ، البرازيل ، اليابان ، أمريكا ، الهند ، البرتغال ، شيلي ، فرنسا " .

من جهة اخري حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمصاحبه الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد علي حضور المباراة الودية للمنتخب المصري لكرة اليد جلوس امام نظيره الأمريكي والتي انتهت بفوز منتخبنا القومي ، ويستعد المنتخب المصري لخوض بطولة العالم والتي تنطلق يوم الثلاثاء القادم علي صالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة ٦ اكتوبر .

#وزارة_الشباب_و_الرياضة

#المكتب_الإعلامي_و_المتحدث_الرسمي