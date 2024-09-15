بالأسماء.. اصابة 124 مواطن بحالة تسمم غذائي بـ أسوان

شهدت قرية وادي العرب بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، إصابة 124 شخصًا باشتباه في التسمم الغذائي، وذلك عقب تناولهم وجبات سريعة التحضير خلال احتفالات المولد النبوي الشريف، وحصلت " الوفد "على أسماء المصابين اشتباه التسمم وكانت كالاتي:-

مكه محمد عبد المنعم، 3 سنوات، محمد عبد الحميد 5 سنوات، رضا محمد احمد 4 سنوات، عبد الله عوض سليمان 14 سنه، اسلام صابر 14 سنه، مهران حسني ثمان سنوات ، حازم عبد الله 11 سنه، رفاعي حنفي 34 سنه، عزه فوزي 37 سنه ،هدى محمد صالح 50 سنه ، علياء بكري 17 سنه عبير بكري 20 سنه محمد بكري 12 سنه ،امنيه عبد الحميد 19 سنه ،سلمى عبد الله 60 سنه، منى جبريل 45 سنه.

وأصيب أيضًا شيماء علي 29 سنه ،مسلم محمد مسلم خمس سنوات ،فيروز احمد صلاح 11 سنه، رضوى احمد 13 سنه، لمار ماهر شعبان 8 سنوات، ايمان شاكر حسن 22 سنه، ابراهيم لطفي محمد 14 سنه ،ايلين محمد مسلم سنتان، رحمه محمد عبد المطلب 22 سنه، امال احمد حامد 28 سنه ،مصطفى احمد ابو الحسن 10 سنوات ،يوسف احمد ابو الحسن 8 سنوات، يوسف شعبان ابراهيم 12 سنه، امال احمد عبد المنعم 36 سنه حبيبه أنور 19 سنه ، احمد حسين محمد 13 سنه، احمد عبد المنعم ، فاطمه الزهراء 23 سنه.

وكذلك أيضاً ليلى عبد الراضي شعبان عمرو 65 سنه، ليلى ابراهيم 46 سنه ،رويدا احمد 22 سنه، حياه احمد ابراهيم 50 سنه، رقيه بشر 65 سنه ،بكر ابراهيم 70 سنه ، محمد احمد عبد المنعم 30 سنه، منى ابراهيم اربع سنوات، امينة عبد اللطيف 50 سنه ، عرفه سلامه 15 سنه، احمد مبارك ثلاث سنوات، ياسين حسين يوسف 13 سنه ، عبير محمد محمود 42 سنه، شهد حسين يوسف 19 سنه ،يوسف حسين يوسف 14 سنه ، محمد حسين يوسف 9 سنوات ، حسن مبارك عطا الله خمس سنوات.

وصفاء عبد الناصر 33 سنه ،محمد عرفة 10 سنوات ، خضر محمد 13 سنه، محمود عرفه 8 سنوات ، رائد صابر 15 سنه، احمد محمد 47 سنه ، هويدا شعبان 30 سنه ، وطفل سنتان ، تولين صالح سنتان ضيفي محمد ضيفي 11 سنه ، وتين احمد ثلاث سنوات، ياسر رفاعي 13 سنه، زين العابدين محمود 35 سنه ، ايمن يونس عبده 37 سنه ، وشخص يبلغ من العمر 38 سنه ، هشام جبريل 54 سنه ، وطفل ثلاث سنوات

حسنيه احمد عبد الراضي 50 سنه، ريتال عبد العال ست سنوات، عواطف عبد العال 10 سنوات، ندى محمد حسان 10 سنوات، احمد محمد حسان 8 سنوات ،وطفل 10 سنوات.

عزت حسين موسى 71 سنه، عمرو محمد عزت 13 سنه ، وطفله 13 سنه، ساميه عطا الله علي 40 سنه، ابراهيم ربيع ابراهيم 38 سنه ،جنا ابراهيم ربيع 10 سنوات ،وطفله ثلاث سنوات، مصطفى ادريس محمد 25 سنه، محمود دياب 14 سنه ،مصطفى دياب 12 سنه حسن محمد حسن 13 سنه ،حمد طارق ٦ سنوات، مريم طارق سبع سنوات ،ادهم سيد 12 سنه عبد القادر اسماعيل 50 سنه ، حسن محمد 10 سنوات، صلاح محمد 50 سنه ،عبد الرازق عثمان 55 سنه.

وكذلك أيضاً اماني عبد الحميد جبريل 10 سنوات ،حسن احمد حسن 15 سنه ،محمد احمد حسن 12 سنه، سهير رمضان محمد 38 سنه، احلام محمد عبد ربه 26 سنه ،عبير محمد عبد ربه 24 سنه، عبد الله محمد عبد ربه 14 سنه، محمد احمد عبد المنعم 30 سنه، ملك صالح عطا الله 12 سنه ،اسامه بكري ابراهيم 31 سنه، فاطمه سعيد 40 سنه، مصطفى صالح 9 سنوات ،مايا صالح ثلاث سنوات، اميره عثمان 27 سنه، منه صالح 12 سنه.