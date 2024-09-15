مستشفى مصر للطيران تشارك في فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

من منطلق حرص مستشفى مصر للطيران على مواكبة أهم المبادرات الصحية المحلية والعالمية ، و تأكيدًا على أهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الأم والطفل حيث يحتاج كلاهما للحصول على أفضل رعاية ممكنة في رحلتهما معاً في أول عامين من عمر الطفل ؛ شاركت مستشفى مصر للطيران هذا العام في فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية بالتعاون مع المعهد القومي للتغذية.



وفى هذا الإطار قامت المستشفى بتنظيم محاضرتين تثقيفيتين أقيمت إحداهما بقاعة المحاضرات الرئيسية بالمستشفى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٩/٤ والأخرى يوم خاص بالأمهات يوم الأحد ٢٠٢٤/٩/٨ بالمبنى الإدارى لمصر للطيران.

ـ حضر اليوم العلمى كوكبة من أساتذة المعهد القومي للتغذية وتم على مدار اليومين مناقشة بعض المواضيع الهامة لكل من أطباء الأطفال وأطباء النساء و التوليد و كل من له تعامل مع الأم و الطفل في مرحلة الحمل و الولادة و ما بعدها كما تضمن مناقشة أهمية دور استشاري الرضاعة الطبيعية.

ـ قام الأطباء بالحديث عن أساسيات الرضاعه الطبيعية حيث تطرقنا إلى الحديث عن الخرافات و الحقائق التى تواجه كل أم في رحلتها و يعاني منها المجتمع في محاولة فصل الحقائق عن الخرافات في محاولة لدعم الرضاعة الطبيعية و توضيح فوائدها لكل من الطفل و الأم و المجتمع.

ترأست الندوة أ.د.جيهان فؤاد أحمد

استشارى الرضاعة الطبيعية وعميد معهد التغذية سابقاً ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لصحة الطفل كما شاركت فيها كلاً من :

*د. هبه مصطفى رجب

أخصائى الأطفال وحديثى الولادة

استشاري الرضاعة طبيعية

*د. أسماء صادق

استشاري طب الرضاعة الطبيعية

مدير كورس إنعاش حديثى الولادة ـ مجلس الإنعاش الأوروبى والمصرى .

دبلوم تقييم سلوك حديثي الولادة

*د. سيلفيا أنور إدوار

استشارى اطفال وحديثى الولادة

استشارى دولى الرضاعة الطبيعية

*د. شاهنده أحمد عادل

استشارى طب الأطفال وعضو الكلية الملكية لطب الأطفال

استشارى دولى الرضاعة الطبيعية

*د.سحر عزت حسني

استشاري دولي الرضاعة الطبيعية

أخصائي الأطفال و حديثي الولادة

ـ كانت المحاضرات مميزة للغاية ومبنية على أحدث التوصيات العالمية وذلك من أجل جعل رحلة الرضاعة الطبيعية ممتعة لكل من الأم والطفل .