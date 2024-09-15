محافظ القاهرة يتفقد حي مصر القديمة لمتابعة التعديلات المرورية بمنطقة المنيل

قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة بجولة تفقدية بحي مصر القديمة والمناطق المحيطة به، وشملت الجولة متابعة التعديلات المرورية بمنطقة المنيل والتي تمت تزامنًا مع استكمال أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بإنشاء محطة الروضة.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين

وأكد محافظ القاهرة أن الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رفع كافة الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطئ، بالإضافة إلى رفع كفاءة الميادين والطرق المؤدية إليه، ورفع كفاءة الرصف والأرصفة، وأعمدة الإنارة، ومراجعة الإنترلوك واستبدال التالف منه، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالى على الحى، رافق المحافظ فى جولته، م.أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد قيادات المحافظة.

وكان قد شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة الحفل الختامى للنسخة الرابعة من برنامج قادة الأنشطة الطلابية " بناء الطالب المصري " بحضور د. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ود. مايا مرسى وزيرة التضامن الإجتماعى، والنائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة ومشاركة عدد كبير من طلاب وطالبات الجامعات المصرية وعدد من رؤساء الجامعات .

كما شارك محافظ القاهرة فى جلسة حوارية حول دور الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى فى بناء الطالب المصري.

ويساهم برنامج "قادة الأنشطة الطلابية" في تطوير مشاريع الطلاب التي تخدم أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 ، من خلال مثلث التنمية المتمثل في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، للمساهمة في بناء الإنسان المصرى ، كما يساهم البرنامج فى دعم أنشطة الطلاب لتقليل الفجوة بين الحياة الجامعية والعملية، وتطوير مهارات الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل، ويقدم الدعم المالي لأفضل الأنشطة الطلابية، للمساهمة في خلق حلقة وصل بين الجهات الحكومية والأنشطة الطلابية، وتسليط الضوء على جهود تلك الأنشطة، وذلك لضمان استمرارية الأنشطة الطلابية، ومشروعاتهم، بما يفيد المجتمع المصري.