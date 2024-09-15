ناقد يستهجن اختفاء الأعمال الدينية: البعض يفضل أفلام المطرب والراقصة

تحدث الناقد السينمائي الأمير أباظة عن اختفاء الأفلام الدينية عن السينما خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن هناك أزمة في وجود كاتب لمثل هذه النوعية من الأعمال.

قال الأمير أباظة في لقائه مع الإعلامية دينا رامز والإعلامية أية شعيب، ببرنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد: «حتى إذا وُجد كاتب يتمكن من كتابة الأعمال الدينية، من سينتجها؟ لأن التكلفة صعبة جدًا».

وتابع: «العصر اختلف ولكن الفكر لم يختلف، كما أنه تقصير من صناع السينما واستسهال منهم فهناك بعض المنتجين يفضل الأعمال الشعبية به مطرب وراقصة حيث يرى أنه يضمن أن يشاهده الجمهور بالسينمات على عكس الفيلم الديني».

واستكمل الناقد السينمائي الأمير أباظة، قائلًا: «لا يصح أن نقارن نجوم زمان بالجيل الجديد، ولكن هناك نجوم وفنانين يستطيعون تقديم أعمال دينية ببراعة».