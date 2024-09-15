مع انتهاء موسم الصيف و في تلك الأيام من منتصف شهر سبتمبر، يقبل المواطنين علي واحة حمام موسي للاستمتاع بمياه الكبريتية التي تشفي من الأمراض الجلدية و الروماتيزمية والاستمتاع بأجواء الواحة.

حمام موسي بطور سيناء.. "كنز السياحة العلاجية"..

ومع الأجواء الصيفية للاستمتاع بعيون المياه الكبريتية والجلوس في ظل اشجار النخيل التي تتجاوز أعمارها المائة عام وتناول البلح والتمور التي تتساقط من النخيل والتي لها مذاق لذيذ خاص، يستمتع بها الزوار من انحاء محافظات مصر، وفي قديم العصر زار الخديوى عباس الأول سيناء وأمر ببناء حمام فوق النبع الكبريتي بمدينة الطور وهى القبة التي تهدمت وبنيت بدلًا منها القبة الحديثة الحالية.

وهذا الذي اهتمت به أسرة محمد على بإنشاء العديد من المنشآت بمدينة طور سيناء منها محجر للحجاج، أسسه سعيد بن محمد على عام 1858م، وفي عهد محمد توفيق بن إسماعيل، تحول طريق الحج المصري القديم من طريق البر إلى طريق البحر الأحمر إلى جدة، مشيرًا إلى أن عباس حلمي الثاني أبحر إلى مدينة طور سيناء عام 1898م، لزيارة محجرها ومسجدها، وحمام موسى.

و أشار علي حمادة رئيس مدينة طور سيناء إن حمام موسي يخضع لاهتمام كبير من المحافظة ومجلس مدينة طور سيناء من حيث النظافة والصيانة .

مشيرا إلي أنه مخصص يوما من كل أسبوع للصيانة والنظافة، لأهميتة التاريخية كمزار سياحي والذي يعتبر أيقونة للسياحة العلاجية و المزار الاهم في طور سيناء.

يعد حمام موسي من الأماكن السياحية الهامة، التى يقصدها المواطنين، نظرا لان رسوم الدخول رمزية جدا هي 10 جنيهات ، ولانه من افضل الاماكن للزيارة بطور سيناء حيث يقع في مكان مميز علي البحر مباشرة بالإضافة بعد الخروج من المياه يقوم الزوار بصعود جبل حمام موسي ومشاهدة غروب الشمس من قمة الجبل، يعتبر حمام موسى مزارًا سياحيًا فريدًا يطل على البحر والجبل، وتم إنشاء ممشى سياحى وطريق بمواصفات عالمية له، علاوة على أنه موجود بالقرب من جبل الناقوس ووادى طور سيناء الذى يوجد به دير الطور القديم وبئر يحيى، ويقع على واحة نخيل كبيرة وبالقرب من طريق شرم الشيخ.