طريقة تحضير الملبن الجلي الأحمر بالمكسرات.. وصفة لذيذة للمولد النبوي

الملبن الجلي الأحمر بالمكسرات هو حلوى تقليدية تتميز بطعمها الحلو وقوامها اللين، تعتبر هذه الحلوى من المأكولات المفضلة في المولد النبوي الشريف والاحتفالات، حيث تجمع بين النكهات الغنية للمكسرات واللمسة الحلوة للملبن، وإذا كنت ترغب في تجربة إعداد هذه الحلوى في المنزل، إليك طريقة بسيطة لتحضيرها.

الملبن الجلي الأحمر بالمكسرات

طريقة عمل الملبن الجلي الأحمر بالمكسرات

المكونات

- 2 كوب من السكر

- 1 كوب من الماء

- 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

- 1 ملعقة صغيرة من النشاء

- 1 ملعقة صغيرة من الجيلاتين (يُذوب في 1/4 كوب ماء دافئ)

- 1/4 كوب من المربى الأحمر (مثل مربى الفراولة)

- 1/2 كوب من المكسرات المفرومة (مثل الجوز، اللوز أو الفستق)

طريقة التحضير:

1. في قدر على نار متوسطة، اخلط السكر والماء وعصير الليمون حتى يذوب السكر تمامًا.

2. أضف النشاء المذوب في قليل من الماء إلى الخليط، واستمر في التحريك حتى يبدأ الخليط في الغليان ويتماسك قليلاً.

3. أضف الجيلاتين المذوب إلى الخليط، ثم أضف المربى واخلط جيدًا حتى تمتزج المكونات.

4. صب الخليط في قالب مدهون بقليل من الزيت أو مبطن بورق زبدة، واتركه ليبرد تمامًا.

5. بعد أن يتماسك الملبن، رشه بالمكسرات المفرومة واضغطها برفق حتى تلتصق.

6. اترك الملبن ليجف تمامًا، ثم قطعه إلى قطع صغيرة حسب الرغبة.

نصائح:

- تأكد من أن الخليط لم يغلي بشكل مفرط لكي لا يصبح الملبن صلبًا جدًا.

- يمكن إضافة نكهات أخرى مثل الفانيليا أو زهر البرتقال لتعزيز الطعم.

استمتع بتحضير وتذوق هذه الحلوى الشهية، وأضف لمسة من الحلاوة لمناسباتك الخاصة.