إنشاء مصنع للأعلاف ومعصرة زيتون بمدينة رأس سدر

تفقد اللواء نادر أحمد علام رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، مراحل تجهيز مصنع اعلاف بمنطقة البسايسة التابع لقرية رأس مسلة، وذلك استعدادًا لتشغيله خلال المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

تجهيز مصنع اعلاف بمنطقة البسايسة..

كما ان المصنع يعد إنتاج 9 أنواع من العلف الحيواني داخل مصنع العلف مما سيسهم في الحد من أزمة غلاء أسعار العلف التي يعاني منها مربي الحيوانات والدواجن بالمحافظة.

لافتًا إلى أن جمعية كنوز سيناء للتنمية الاقتصادية هي المسئولة عن تشغيل وإدارة المصنع تحت إشراف المحافظة ممثلة في الوحدة المحلية، إنه جرى الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية للمصنع، وجاري وضع اللمسات الأخيرة للتشطيبات النهائية، مؤكدًا أنه جرى استلام الأجهزة والمعدات الخاصة بالمصنع الذي جرى إقامته على مساحة 600 متر، بتمويل وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة "حياة كريمة".

التشغيل التجريبي لمعصرة زيتون بمدينة راس سدر …

و اشار رئيس المدينة أنه جرى إنشاء مصنع للمخللات ومعصرة زيتون بنفس التجمع، مما يوفر العديد من فرص العمل لأهالي التجمع، إضافة إلى توفير منتجات عالية الجودة وبسعر أقل مقارنة بشرائها من المحافظات الأخرى، وكذلك بدء التشغيل التجريبي لمعصرة الزيتون يوم الخميس المقبل، للتأكد من كفاءة عمل الأجهزة، ومدى جودة منتج الزيت الناتج عن العصر.