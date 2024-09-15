الإثنين 16 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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جيش الاحتلال يعترف بقتل 3 محتجزين بغارة على غزة

جنود إسرائيل
جنود إسرائيل

 ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الجيش الإسرائيلي يرجح إلى حد كبير مقتل 3 محتجزين بغزة في نوفمبر بغارة جوية إسرائيلية، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

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إعلام إسرائيلي: نتائج التحقيق أشارت إلى أن المحتجزين الـ 3 قتلوا في غارات إسرائيلية

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بن غفير لنتنياهو: مر أسبوعان على مقتل المحتجزين بغزة دون رد الجيش الإسرائيلي

وفي وقت سابق، ذكر إعلام إسرائيلي، أن نتائج التحقيق أشارت إلى أن المحتجزين الثلاثة قتلوا في غارات إسرائيلية، متابعا :"الجيش لم يكن يعرف مكان وجودهم".

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن الجيش أبلغ عائلات 3 محتجزين بغزة كان قد أعاد جثثهم في شهر ديسمبر الماضي بنتائج تحقيقه.

عائلات المحتجزين بغزة: تمسك نتنياهو بمحور فيلادلفيا يعرقل صفقة التبادل:

 في وقت سابق، ذكرت عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة، أن تمسك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحور فيلادلفيا يعرقل صفقة التبادل.

وأكدت عائلات المحتجزين أنه يجب إزاحة نتنياهو من الحكم من أجل إنقاذ أبنائنا.
وتابعت العائلات أن نتنياهو ينقل مركز الثقل للجبهة الشمالية ويترك مصير المحتجزين إلى الموت.

نتنياهو محذرًا الحوثيين: "سيدفعون ثمنًا باهظًا":


 وفي إطار آخر، قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه على "الحوثيين" أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمنًا باهظًا لكل محاولة للمساس بنا، وفقًا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم". 

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