حزب الله يعلن استهدافه مرابض الاحتلال في ‏الزاعورة بالأسلحة الصاروخية

أعلن حزب الله اللبناني أنهم استهدفوا مرابض الاحتلال في ‏الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي إطار آخر، نشر "حزب الله" اللبناني ملخصًا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، “دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة”.

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 14 سبتمبر 2024، وفقًا للآتي":

استهداف المقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بعشرات من صواريخ ‏الكاتيوشا، كرد على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصا في بلدة الأحمدية.

2- استهداف دبابة ميركافا على طريق ‏رويسات العلم – زبدين بصاروخ موجه وإصابتها بشكل مباشر مما أدى الى تدميرها واشتعال ‏النيران فيها، كرد على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، خصوصًا في بلدة ‌‏الأحمدية.

3- استهداف قاعدة ومقر اللواء المدفعي والصواريخ ‏الدقيقة 282 ومخازن التسليح والطوارئ التابعة لها في يفتاح إليفليط شمال غربي بحيرة طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كرد على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصا في بلدة كفرمان.

4- شن هجوم جوي بمسيّرة انقضاضية على ‏مقر لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده ‏وأصابت هدفها بدقة، كردٍ على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة ‏كفرمان.

5- الساعة 14:05: استهداف مرابض مدفعية ‏العدو في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

6- الساعة 15:00: استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى الى تدميرها.

7- الساعة 15:45: استهداف موقع حدب يارون ‏بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

8- ‏الساعة 17:10: استهداف موقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

9- الساعة 17:10: استهداف ثكنة زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.

10 - شن هجوم جوي بسرب من المسيّرات ‏الانقضاضية على تموضع مستحدث للواء 769 من فرقة الجليل في عين مرغليوت غرب كريات ‏شمونة، وأصابت أهدافها بدقة، كرد على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة ‏كفرمان.

11- الساعة 19:15: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في ‏محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

12- الساعة 22:40: بعد متابعة ‏ومراقبة لقوات العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‏وعند مرور آلية عسكرية من مدخل الموقع، استهدفها مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة».