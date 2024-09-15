عمليات جراحية للأطفال بقسم المسالك البولية بمستشفى سوهاج الجامعي

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اليوم البروفيسور ماكس سيرفليني رئيس قسم المسالك البولية بجامعة مانشستر البريطانية، والذي استضافه قسم المسالك البولية بكلية الطب البشري لمناظرة عدد من الحالات بالمستشفى الجامعي، علي هامش ورشة العمل الدولية لإجراء الجراحات التجميلية المتقدمه لمرضي أطفال المسالك البولية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري والدكتور محمد نصر الدين حمدون وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الباسط بدوي رئيس قسم المسالك البولية والدكتور حازم المغازي منسق الورشة، والدكتور محمد عمر استشاري جراحة العظام بكلية طب سوهاج واستشاري جراحة عظام الأطفال بجامعة مانشستر.

ورحب الدكتور حسان النعماني بالبروفيسور ماكس سيرفليني في رحاب جامعة سوهاج وناقش معه آليات التعاون المشترك بين الجامعة وجامعة مانشستر البريطانية في مجال جراحة المسالك البولية والعظام لدي الاطفال، مؤكداً علي ان إدارة الجامعة تسعى دائماً إلى التطوير فى خدمات مستشفياتها الجامعية التى توفرها للمواطنين المترددين عليها، وتحرص على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة، وكذلك رفع كفاءة العنصر البشرى القائم على هذه الخدمة من خلال نقل الخبرات وتدريبهم على الجراحات الصعبة والمعقدة بدقة وكفاءة فائقة.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية أن الورشة تستضيف البروفيسور ماكس سيرفليني رئيس قسم المسالك البولية بجامعة مانشستر البريطانية والذي يُعد واحداً من أكبر جراحي المسالك البولية والذي له إسهامات عظيمة فى تطوير جراحة المسالك

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الباسط بدوي رئيس القسم أن الورشة تهدف إلى توفير فرصة لتدريب شباب الأطباء المشاركين على أحدث التقنيات الطبية والجراحية المستخدمة فى جراحة المسالك البولية وتدريبات عملية على استخدام المنظار فى تلك الجراحات الدقيقة .

وقال الدكتور حازم المغازي منسق الورشه ان فعاليات الورشة ستستمر علي مدار اربعة ايام في الفتره من ١٥ سبتمبر حتي يوم ١٨ من نفس الشهر.