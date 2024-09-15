الأحد 15 سبتمبر 2024
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

خالد الغندور : خروج سامسون معارًا الحل الوحيد لإفساح قائمة أجانب الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الإعلامى خالد الغندور  دخول نادى الزمالك في مفاوضات جادة نادي هاتاي سبور التركي للامكانية التعاقد مع السويدى كارلوس ستراندبيرج
وتعويض إخفاق صفقة بوبيندزا .

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وقال خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد : الزمالك لديه حلول عدة حلول الآن لإتمام التعاقد مع مهاجم جديد في ظل إكتمال قائمة الأجانب والتي يتواجد فيها التونسى حمزة المثلوثى ومواطنه سيف الجزيرى ومحمود بن تايج والبولندى ميشالاك وأخيراً سامسون".

وأشار في تصريحاته  أن الحلول المثلى لإفساح القائمة هي تسويق سامسون أو خروجه معاراً وهو ما يسعى إليه مسئولو الزمالك في الوقت الحالي، للتعاقد مع مهاجم جديد".

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