مأدبة عشاء .. الأهلي ضيفاً بمنزل سفير مصر في كينيا

حرص طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبرفقته سمير عدلي المدير الإداري، والوفد الإعلامي المرافق لبعثة الأهلي في العاصمة الكينية نيروبي، مساء الأمس على تلبية دعوة السفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر بكينيا، على مأدبة عشاء بمنزله، وذلك على هامش مباراة الأهلي وجورماهيا التي تقام اليوم الأحد في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وخلال اللقاء دار حوار عن ذكريات الأهلي وجولاته في إفريقيا ونجوم الفريق على مر العصور، حيث أثنى السفير المصري على التنظيم المثالي لبعثة الأهلي، مؤكدًا أن هذا ليس غريبًا على فريق بحجم وتاريخ النادي وبطولاته على المستويين المحلي والقاري.