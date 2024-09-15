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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مأدبة عشاء .. الأهلي ضيفاً بمنزل سفير مصر في كينيا

بوابة الوفد الإلكترونية

حرص طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبرفقته سمير عدلي المدير الإداري، والوفد الإعلامي المرافق لبعثة الأهلي في العاصمة الكينية نيروبي، مساء الأمس على تلبية دعوة السفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر بكينيا، على مأدبة عشاء بمنزله، وذلك على هامش مباراة الأهلي وجورماهيا التي تقام اليوم الأحد في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

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سفير مصر في كينيا : تواجد الأهلي والزمالك في ضيافتنا حدث استثنائي

وخلال اللقاء دار حوار عن ذكريات الأهلي وجولاته في إفريقيا ونجوم الفريق على مر العصور، حيث أثنى السفير المصري على التنظيم المثالي لبعثة الأهلي، مؤكدًا أن هذا ليس غريبًا على فريق بحجم وتاريخ النادي وبطولاته على المستويين المحلي والقاري.

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