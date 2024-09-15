المندوه: زيزو لن يلعب في مصر الا لنادي الزمالك وتجديد عقده قريباً

صرح حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم مستمر مع نادي الزمالك.

واضاف:" كلام زيزو انه لن يلعب في مصر إلا لنادي الزمالك، مشيرا إلى أن إدارة الأبيض حسمت الموقف واختارت بقاء اللاعب رغم العرض المغري من نيوم السعودي وتجديد عقده في أقرب وقت".

وأضاف حسام المندوه في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق على أم بي سي مصر 2، نادي الزمالك كان يمتلك راعي واحد فقط وكان يريد الخروج والابتعاد عن نادي الزمالك، والاطمئنان والاستقرار تسبب في تواجد 5 رعاة في فترة قياسية ومن الممكن أن تكون بأموال قليلة بعض الشيء ولكن ستتحسن الأمور في الفترة المقبلة بكل تأكيد.

وواصل حسام المندوه، هاني شكري ساهم في جذب الرعاة لنادي الزمالك، والاشتراكات تساهم في زيادة الأموال لنادي الزمالك، وفي عضويات لعشاق نادي الزمالك من الخليج لأنهم محبين للنادي، وحصلنا على قروض من أعضاء من مجلس إدارة النادي وقروض خارجية من البنوك، والحصول على قرض غير سهل ولم يصل نهائيا لـ 600 مليون جنية كما أشيع.



وتحدث حسام امين صندوق نادي الزمالك عن ميركاتو الأبيض بعد إبرام صفقات من العيار الثقيل خلال الساعات الماضية لتدعيم صفوف الفريق استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.



وواصل: "نحن نعرف حجم المشاكل، أي إدارة تُخطط لأي شيء، لكن هناك متغيرات، نحن صرفنا أكثر من مليار و200 مليون جنيه في 10 أشهر، لو نحن كنا غير مستعدين للمشاكل كيف كنا سندبر كل هذه الأموال، ليس حقيقيًا أن الزمالك حصل على قروض بـ 800 مليون جنيه، القروض لم تصل لـ200 مليون".