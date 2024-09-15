قواعد تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للدور الثاني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات أمام طلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الثاني.

وفتحت وزارة التعليم العالي تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للدور الثاني يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024 ويستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024.

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 الدور الثاني من الثانوية العامة 205 درجات بنسبة 50 في المائة، بإجمالي عدد طلاب 86 ألفا و200 طالب وطالبة.

ويتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

قواعد تنسيق الجامعات 2024

وتفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg

ونبهت وزارة التعليم العالي بتشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية الحكومية خلال المدة المحددة في تنسيق المرحلة الثالثة 2024.

ولفتت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن يتقدم طلاب الثانوية العامة برغباتهم لمدة خمسة أيام في تنسيق المرحلة الثالثة 2024.

وتفتح هذه المعامل أمام الطلاب للتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة .

ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ويتاح أمام الطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

ويعرض الموقع أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.



ودعت وزارة التعليم العالي طلاب المرحلة الثالثة إلى مناقشة ترتيب اختياراتك بعناية مع الأسرة، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2024

وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).



