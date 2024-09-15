السيطرة على حريق مصنع المكرونة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم 

تابع المهندس سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، أعمال الإطفاء والإخلاء بموقع حريق مصنع المكرونة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية.

وانتقل المهندس سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، يرافقه المهندس ناجي إبراهيم نائب رئيس المركز لشئون القرى، لمتابعة أعمال الإطفاء والإخلاء بموقع الحريق الذي اندلع بمصنع للمكرونة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، للإطمئنان على سلامة المواطنين، مع المتابعة المستمرة لإجراءات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصناعية.

وكان الحريق قد شب بمصنع المكرونة بالمرحلة الثانية بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، وعلى الفور انتقل رئيس مركز ومدينة طامية إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال الإطفاء والإخلاء، حيث هرعت قوات الحماية المدنية مصحوبة بسيارات الإسعاف والإطفاء التابعة للشرطة، إلى موقع الحادث ونجحت في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة، حيث أن الحريق قد امتد إلى أحد مصانع المخللات بالمنطقة الصناعية، ولكن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على النيران قبل أن تتمكن من الاشتعال بالمصنع المجاور لمصنع المكرونة، كما تم إخلاء كافة الخامات المجاورة للمصنع.

إصابة 5 عمال بالحريق ونقلهم إلى مستشفى الفيوم العام

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بمصنع مكرونة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، الذي أسفر الحريق عن إصابة 5 من العمال بالمصنع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد ماجد الشيخ مدير إدارة الحماية المدنية بالفيوم، يفيد بتلقيهم بلاغ بوقوع حريق بمصنع مكرونة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم ووجود مصابين بالحريق، وعلى الفور إنتقلت قوة من الحماية المدنية بقيادة العميد طارق درويش وكيل الإدارة ورئيس قسم الإطفاء، وبمشاركة المقدمان محمد منجي ومحمد الطيباني، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران من خلال سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية بالفيوم.

وعقب السيطرة على الحريق تبين إصابة 5 عمال في الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الإسعافات الأولية، وتم تحرير حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.السيطرة على حريق بمصنع المكرونة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية.